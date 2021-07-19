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0050第二階段配息增50元！21日將除息0.35元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
0050第二階段評價結果顯示每單位將配發0.35元。資料來源：元大投信官網
0050第二階段評價結果顯示每單位將配發0.35元。資料來源：元大投信官網

國民ETF-元大台灣50（0050）日前公布下半年配息受上市櫃公司股東會遞延影響，僅配發0.3元，創下近五年同期新低，市場高度關注。19日元大投信進一步公告0050第二階段的評價結果，實際算出可配發0.35元，較首次公告增0.05元（50元），最新收盤價換算的殖利率約0.25%，若投資人有意願參與，最晚應於20日收盤前布局。

0050預計21日除息，除息後將於8月24日發放收益。針對配息增加，元大投信表示，主要是今年股東會遞延影響，0050第一階段預估和第二階段實際換算的配息金額有較大差異，導致金額異動，但配息僅增加0.05元影響也不大，其他因股東會延後發放的股息，仍會在明年1月除息時回饋投資人。

0050 7月初公告今年下半年僅配息0.3元，殖利率低到0.2%，跌破許多投資人眼鏡，此一配息也創下該ETF 2016年改半年配以來同期最低的配息紀錄，主要受台股股東會和除權息延後影響，0050大部分成分股配息沒入帳，使得ETF於6月底評價時，僅預估配發0.3元。

經會計部門精算後，元大投信最新公告，0050此次可配發0.35元，較首次公告增加50元，殖利率仍僅0.2%。加上上半年已配息3.05元，今年共配發3.4元，殖利率約2.38%，去年全年則配發了3.6元。

由於0050配息縮水，最近也被一些法人拿來和高配息ETF的中信中國高股息（00882）等比較，但兩者完全是不同類的商品，前者訴求權值股報酬，後者訴求高股息，兩檔ETF還橫跨不同市場，比較基礎完全不同。

法人表示，投資人考慮要不要參與0050除息，應著眼是否投資台股及追求怎樣的報酬率？若是看好台股，但沒時間選股、交易，且不追求非常高的報酬，0050常被人說是「傻瓜投資法」，就是定期定額買，可以獲取貼近大盤的報酬；這種長線布局法自然也要參與除息。

今年以前，0050受惠台股走強，每次除息都有填息的紀錄，但今年1月除息正好碰上台積電（2330）漲到679元天價，迄今尚未填息，在下半年僅配息0.35元下，不少投資人寄望科技股後市轉強，讓0050一口氣填兩個缺口。

0050除息表。資料來源：元大投信、CMoney
0050除息表。資料來源：元大投信、CMoney

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