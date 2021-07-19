台灣雲協推90項防疫科技 打造產業疫後新常態

全球商情受新冠疫情影響，也加速產業數位轉型的腳步，根據CES 2021主辦單位美國消費技術協會發布的趨勢報告，疫情加速了創新，從5G通訊、機器人、健康照護到智慧城市物聯網，各種數位新科技正飛快成為疫後新常態。著眼於疫後的工作與生活型態，台灣雲端物聯網產業協會於今（19）日集結32家會員廠家共同發表多項台灣雲端物聯網防疫科技，涵蓋7大應用領域包括零接觸服務、AI/社群資料應用服務、遠距工作、線上教學、援助服務、檢疫系統與醫療照護服務，將協助國內業者善用防疫新科技，全面提升產業價值與生活安全性。

台灣雲協應用服務委員會主委吳坤榮表示，台灣雲協正積極推動軟體創新在五大載體（5G邊缘運算、5G企業專網、物聯網資安、車載電腦與B5G衛星物聯網）上之實現，促使當前的5G應用、雲端物聯網建置與各種遠距新興服務，成為台灣科技成長新動能。

此次發表的防疫產品以「遠距工作」類別為最多，七大應用領域總產品數高達90項，其中最具代表性的產品分別為中華電信的「中華多元支付」（零接觸服務）、凌群電腦「Ayuda智慧型服務機器人」（檢疫系統）、中華電信「智慧遠距學堂」（線上教學服務）與遠傳電信「3S遠距安全辦公方案」（遠距工作）。

首先，中華電信「中華多元支付機」整合信用卡、電子票證、電子支付超過18種支付工具於單一刷卡機，提供店家一次到位的支付服務，降低因錢幣接觸之染疫機會並提供後台查詢交易訊息。

凌群電腦「Ayuda智慧型服務機器人」完全由台灣製造，整合了人臉辨識、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊、自行學地圖、尋標導航，QRCODE、讀卡機、出單機等功能，可跟客戶系統深度整合與客製化，主要銷售領域為商用市場，涵蓋警政、醫療、零售、金融、教育。擁有最先進的口罩體溫自動偵測系統，在1.2公尺的距離內，透過人臉精準遠距離感測體溫以及是否正確配戴口罩。

中華電信「智慧遠距學堂」企業客戶或教育機構藉由本服務簡易設定並上傳影片後，可快速建立自有品牌影音網站，隨時觀看企業內部教育訓練影片或各科教學影片。提供會員管理、課程管理、教材管理與測驗、報表管理。且支援跨載具Multi-DRM影片收視保護機制並整合AI濾鏡，透過校正與學習來自動產製影片字幕。

因應疫情帶來的遠距工作需求益增，遠傳電信「3S遠距安全辦公方案」提供可快速導入的雙重防護，第一重「3S網路安全」為新世代防火牆，可使企業的聯網主閘道受到應用程式控管、網路入侵防禦、上網內容過濾、進階惡意程式防護、使用者辨識。第二重防護「3S端點安全-小微包」，能透過雲端管理模式，提供預測模型偵查已知及未知的惡意程式，能夠針對居家、分支據點等其他辦公端即時偵測連網的安全性。