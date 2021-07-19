快訊

台中大坑步道2民眾遭雷擊 消防搶救畫面曝光

台灣雲協聯合會員 推出90項防疫科技

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台灣雲端物聯網產業協會（簡稱台灣雲協）今(19)日集結32家會員廠家共同發表多項台灣雲端物聯網防疫科技，涵蓋7大應用領域包括零接觸服務、AI/社群資料應用服務、遠距工作、線上教學、援助服務、檢疫系統與醫療照護服務，將協助國內業者善用防疫新科技，全面提升產業價值與生活安全性。

台灣雲協應用服務委員會主委吳坤榮表示，台灣雲協正積極推動軟體創新在五大載體、5G邊缘運算、5G企業專網、物聯網資安、車載電腦與B5G衛星物聯網上實現，促使當前的5G應用、雲端物聯網建置與各種遠距新興服務，成為台灣科技成長新動能。

此次發表的防疫產品以「遠距工作」類別為最多，七大應用領域總產品數高達90項，其中最具代表性的產品分別為中華電信的「中華多元支付」(零接觸服務)、凌群電腦「Ayuda智慧型服務機器人」(檢疫系統)、中華電信「智慧遠距學堂」(線上教學服務)與遠傳電信「3S遠距安全辦公方案」(遠距工作)。

首先，中華電信「中華多元支付機」整合信用卡、電子票證、電子支付超過18種支付工具於單一刷卡機，提供店家一次到位的支付服務，降低因錢幣接觸之染疫機會並提供後台查詢交易訊息。

凌群電腦「Ayuda智慧型服務機器人」完全由台灣製造，整合了人臉辨識、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊、自行學地圖、尋標導航，QRCODE、讀卡機、出單機等功能，可跟客戶系統深度整合與客製化，主要銷售領域為商用市場，涵蓋警政、醫療、零售、金融、教育。擁有最先進的口罩體溫自動偵測系統，在1.2公尺的距離內，透過人臉精準遠距離感測體溫以及是否正確配戴口罩。

中華電信「智慧遠距學堂」企業客戶或教育機構藉由本服務簡易設定並上傳影片後，可快速建立自有品牌影音網站，隨時觀看企業內部教育訓練影片或各科教學影片。提供會員管理、課程管理、教材管理與測驗、報表管理。且支援跨載具Multi-DRM影片收視保護機制並整合AI濾鏡，透過校正與學習來自動產製影片字幕。

因應疫情帶來的遠距工作需求益增，遠傳電信「3S遠距安全辦公方案」提供可快速導入的雙重防護，第一重「3S網路安全」為新世代防火牆，可使企業的聯網主閘道受到應用程式控管、網路入侵防禦、上網內容過濾、進階惡意程式防護、使用者辨識。第二重防護「3S端點安全-小微包」，能透過雲端管理模式，提供預測模型偵查已知及未知的惡意程式，能夠針對居家、分支據點等其他辦公端即時偵測連網的安全性。

中華電信 物聯網 雲端

延伸閱讀

防範Delta遭爆邊境螺絲鬆了 陳宗彥駁：若有早被揭露

影／PTT批防疫被指網軍 高虹安酸：綠營假帳號才是大宗

影／為大馬防疫加油 台南南鯤鯓代天府拍短片打氣

防疫警戒降級在望 陳時中：若降級地方可在規範裡加嚴

相關新聞

兩大需求挹注 上半年台灣工業電腦產業營收年增近一成

根據TrendForce研究顯示，2020年上半年台灣工業電腦（IPC）市場因航運與供應鏈失序導致訂單遞延，合併營收規模...

購買夏普指定家電再送郭董推薦 夏普蛾眼科技面罩

夏普震旦是夏普在台灣的直營通路，疫情期間，不但每週幫每位員工做快篩，還配備了獨家專利的「夏普蛾眼科技防護面罩」，保護員工...

微星推出防水、防刮、耐重力新款電競椅

MSI微星（2377） 今天推出最新款電競椅——MAG CH130 I REPELTEK FABRIC 和 MAG CH...

美系外資調高目標價至600元 瑞昱飆上新天價

美系外資看好瑞昱（2379）獲利能力，重申加碼評等，目標價由580元調高到600元；瑞昱今（19）日開低走高，股價翻紅，...

IC設計公司續攻AI 拚存算一體

這幾年IC設計公司主打AI（人工智慧）功能，目前也不例外，除了聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）採取...

東南亞疫情嚴峻 台達電：印度、泰國廠該出的貨都能出

東南亞近期成疫情重災區，台達電（2308）董事長海英俊今（19）日表示，集團的泰國工廠雖然有同仁確診，但廠區內管理很嚴格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。