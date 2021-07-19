台灣之星衝刺5G用戶 上半年物聯網營收大增

台灣電信業者衝刺5G用戶，也持續推動創新服務以及物聯網相關應用，台灣之星表示，積極攜手合作夥伴，拓展企業客戶，推動5G企業聯網及物聯網應用，上半年物聯網貢獻營收成長26%。

台灣5G開台已滿週年，5G用戶數也穩定成長，滲透率突破11%，且持續提升，隨著5G技術成熟及各項智慧場域應用不斷擴大，也帶來了更多物聯網相關應用、加速產業創新，成為電信業者佈局5G建設的關鍵之一。

台灣之星表示，加速布局5G，目前5G用戶數已經突破26萬，並於今年中達成了5G用戶滲透率10%的營運目標；同時積極開拓企業客戶擴展合作版圖，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」為定位，提供客製化的5G企業連網解決方案，迄今合作夥伴跨足超過24大領域；2021上半年在5G物聯網的營運成績更是穩健成長，整體申辦量較去年同期成長6成、營收年增26%，繳出亮眼成績。