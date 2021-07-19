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友通公開收購羅昇即將截止 公司提醒股東參與應賣

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦廠商友通資訊（2397）公開收購羅昇企業（8374）股權期間7月29日屆滿截止，公司提醒尚未參與應賣的羅昇股東，可把握最後10日，採取臨櫃申請、電話申請及電子網路申請應賣三種方式之一參與應賣。

友通以每股32元公開收購羅昇在外流通股權，預定最高收購數量為17,970,000股，為羅昇已發行普通股股份總數 16%；最低收購數量為5,612,525股，約羅昇已發行普通股股份總數之5%。

羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名自動化驅動控制系統、監控系統、傳動系統與流體元件系統等產品品牌，是友通持股35.2%的合併子公司。此次公開收購之目的，除增加友通的投資收益外，亦將加速整體於智慧製造應用的整合，提供更完整的軟硬體服務，滿足製造業客戶一站購足全方位解決方案的需求。

友通 股東

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