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亞太電信搶進家用市場 推出「極速雙享」專案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

5G時代居家數位匯流浪潮勢不可擋，亞太電信（3682）以穩固的個人與企業市場為後盾，朝向多角化經營，開拓家庭市場新版圖，今（19）日宣布搶進家庭數位匯流市場，推出「極速雙享」專案，月付799元起，享4G行動上網吃到飽、光纖寬頻上網吃到飽，帶給用戶在外行動上網、在家寬頻飆網的全天候優質網路服務。

亞太電信表示，相較分開購買行網、寬頻的高額月租費，現在只要以一半價格，即可輕鬆享有「行動+寬頻」雙網吃到飽，30個月最高可省下近3萬元。另外，限量加碼再送最夯小米小愛音箱Art、Gt TV隨選館一個月，智慧音箱結合串流影音家庭娛樂應用服務組合，搭配高速寬頻+行動網路，打造全方位數位匯流生活。

亞太電信也表示，因應智慧家庭終端設備連網及高解析度影音帶動超高速寬頻上網需求提升，亞太電信進軍家庭市場，整合行動+寬頻雙網、綑綁應用，擴大實現智慧生活應用場域。除提供消費者在申辦行動通訊網路，增加綑綁寬頻上網和家庭應用服務等多元選擇外，同時滿足個人與家戶全天候上網需求，消費者在戶外擁抱便利的行動網路，回到家使用寬頻上網，全家一起共享Wi-Fi環境，擁抱智慧家庭數位匯流生活。

上網吃到飽 亞太電信 數位匯流 5G Wi-Fi

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