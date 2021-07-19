台灣之星攜手脈動心聯 以數據創新智慧零售應用

台灣之星宣布，迎來5G企業合作新血，和以智慧場域的數據應用整合服務為核心的「脈動心聯」展開策略合作，秉持台灣之星在5G企業合作「3E模式」Engage接軌、Empower賦能與Earn商轉的優勢及價值，共同打造智慧零售解決方案。

台灣之星表示，5G時代來臨加速全球零售業數位轉型，「脈動心聯」擁有完整的數據分析平台，提供客流探勘、特徵辨識等系統數據平台有效優化智慧零售的消費體驗，結合台灣之星可依需求客製化的5G企業連網解決方案，善用數據及5G技術驅動智慧場域共同為消費者打造更貼近需求的消費體驗。

根據調查指出，全球智慧零售的市場規模持續上升，預估五年後市場規模約將可達到594億美元，同時零售業在人工智慧相關解決方案的投資支出也持續成長，2023年市場規模有望達到120億美元；可預見未來傳統零售業將迅速轉型成智慧零售，而5G高速率、低延遲、大連結的特性更成為零售業者數位轉型的最佳動能，透過在強大的傳輸服務下誕生的數據分析，便能有效地優化店家的經營模式及消費者的購物體驗。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，智慧零售導入多項應用科技，而高效的傳輸服務是智慧場域中的基本元素之一，無論是客流探勘、特徵辨識等人流資料的蒐集與分析或是無人商店、電子支付等便民服務，都能藉由快速、穩定的5G網路為消費者創造更好的消費體驗，這次與脈動心聯合作，便是看準脈動心聯在經營智慧零售解決方案上的經驗，結合台灣之星的5G傳輸服務，共同佈建智慧零售市場成為企業智慧化轉型的重要引擎。

「脈動心聯」執行董事張立杰也表示，脈動心聯是國內第一家專注以智慧場域的數據應用整合服務為核心的團隊，以5大智慧場域解決方案及7大智慧場域應用整合服務，為智慧場域提供全方位服務，但若要完善的將各項技術落地，須仰賴穩定的傳輸服務，此次合作便是看好台灣之星優異的網路品質，及符合企業客戶需求的客製化5G企業連網解決方案，期盼未來不只在智慧零售、更能智慧餐飲及智慧觀光等不同場域新革命中全面提升效能數位轉型，共同為智慧場域帶來更多創新應用火花。