兩大需求挹注 上半年台灣工業電腦產業營收年增近一成

根據TrendForce研究顯示，2020年上半年台灣工業電腦（IPC）市場因航運與供應鏈失序導致訂單遞延，合併營收規模總計約為新台幣1,054億元，年減4.7%。隨著疫情控制得宜，2021年上半年台灣工業電腦市場受惠於中國5G建設需求擴張，以及歐美為增強經濟復甦力道，加大投資如軌道、公路交通等公共建設，整體營收規模達新台幣1,151億元，年增9.2%。

綜觀2021年上半年前十大工業電腦業者營收表現，樺漢科技以429.5億元位居第一，年增16.7%。樺漢歷經2010年以來的併購階段，目前正逐步融合併購廠商之技術與資源，藉以發展如工控、機器視覺、人機介面與雲網服務等新興技術，瞄準如「電動車」、「智慧醫療」及「智慧零售」等領域。

位居第二的研華科技營收273.7億元，年增8.2%。研華早期多以併購，目前則多改採技術合作與股權投資延伸觸角至「智慧醫療」、「智慧製造」與「智慧城市」等領域，並持續以「WISE-PaaS平台」為中心，投資前述重點領域之獨立軟體供應商（ISV）與海外專業系統整合商（SI），拓展國際市場。

第三名為營收52.8億元的友通資訊，年增25.2%。友通於2017年成為「佳世達艦隊」要角，並於2019年收購網通資安廠其陽科技及自動化整合銷售通路商羅昇企業，且在2020年以83.5億元、年增18.8%的營收佳績展現收購成效，目前則聚焦於「智慧製造」、「智慧醫療」及「智慧交通與基礎設施」三大領域。

工業電腦產品近年因應邊緣運算趨勢而泛用於AIoT及IIoT領域，成為加速導入如機器視覺等產業AI技術進程的重要關鍵。同時，因工業電腦業者位居AI價值鏈中游端位置，故肩負銜接上游如英特爾、超微及輝達等AI加速器廠商；下游ISV與SI的重任。

縱觀AI價值鏈，位居上游之Intel與AMD分別以相繼併購Altera與Xilinx兩家「現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）」獨立供應商，啟動建構異質運算能力之水平整合進程；位居中游之工業電腦業者，則單獨或綜合採用「合資事業」、「技術合作」、「策略聯盟」與「併購」等方式，加速垂直向下游整合ISV與SI等，如研華科技採「多元策略模式」，凌華科技採「策略合作模式」，樺漢科技與友通資訊採「併購策略模式」。

綜合前述，TrendForce預期，在AI加速器廠商與工業電腦業者於AI價值鏈整合趨勢下，未來將有更多基於異質運算平台的工業電腦產品問世，勢必將加速機器視覺等AI技術在工業自動化領域的滲透率，並預估機器視覺市場規模將於2025年達860億美元。