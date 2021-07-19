微星推出防水、防刮、耐重力新款電競椅

MSI微星（2377） 今天推出最新款電競椅——MAG CH130 I REPELTEK FABRIC 和 MAG CH130 I FABRIC 防水耐刮系列。 MAG CH130 I REPELTEK FABRIC電競椅採用採用獨家專利防水防刮製作工法，提供極佳防水和防刮能力，也讓養寵物的玩家，不用擔心寵物的破壞力，安心使用。

MAG CH130 I REPELTEK FABRIC 所採用的布料耐磨係數超過 50,000 轉，不僅耐磨性高，也能提高使用壽命，讓您與孩子和寵物更安心享受美好時光。除此之外，MAG CH130 I REPELTEK FABRIC也有極佳防水功能，即使不小心將液體灑在上面，液體會凝結在織物表面，便於清潔。

MAG CH130 I FABRIC 採用柔軟灰色透氣布料，為常久坐的玩家，提供不悶熱的舒適感受。加上符合人體工學的結構設計，讓您的身體獲得良好的支撐，降低疲憊感。

MSI MAG CH130 I系列電競椅設計以賽車座椅為基礎，強調支撐性和舒適性。加寬52cm、加深57cm的座椅，以及符合人體工學結構，有效幫助您放鬆身體。高密度定型海綿（45~48 kg/m³）不僅觸感好，而且不易變形。堅固的框架與五星級鋼製底座（承重 150 公斤）提供高耐用的支撐力，非常適合人高馬大的玩家。

同時，MAG CH130 I系列電競椅也提供可調整式斜躺設計，可傾斜15 度至150 度，滿足您在長時間工作或遊戲下也能獲得短暫休憩。

當遊戲玩家要打造一個專屬於自己的電競室，電競椅絕對是您最重要的一塊拼圖。MSI電競椅系列提供多款顏色、座椅布料、高度、多功能配置供玩家選擇。