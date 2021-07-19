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美系外資調高目標價至600元 瑞昱飆上新天價

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

美系外資看好瑞昱（2379）獲利能力，重申加碼評等，目標價由580元調高到600元；瑞昱今（19）日開低走高，股價翻紅，一度衝達565元，創下歷史天價，盤中漲幅逾3%。

美系外資看好WiFi 6、車用將貢獻瑞昱的總營收表現，預估今年占比5~10%，明年將增至10~15%，將推升利潤率的表現，其中，車用營收占比預計將以每年1%成長率持續增長，預估2024年占比將達4%；另外，推出WiFi 6E將縮小與同業的差距，WiFi、乙太網和交換機的升級潮可望在明年重新加速。

美系外資調高瑞昱今明年毛利率預估，分別由原預估45.1%、44.3%調高至46.6%、46.3%；同時調高瑞昱今明年每股盈餘預估，分別由25.56元、26.74元調高至28.95元、33.11元。

瑞昱今日以539元開盤，下跌6元，早盤一度下滑至535元，隨後在資金進場下推升股價翻紅，一度衝達565元，創下歷史新高，盤中漲幅逾3%。

瑞昱 外資

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