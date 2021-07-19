東南亞疫情嚴峻 台達電：印度、泰國廠該出的貨都能出

東南亞近期成疫情重災區，台達電（2308）董事長海英俊今（19）日表示，集團的泰國工廠雖然有同仁確診，但廠區內管理很嚴格。在疫情之下，集團在泰國、印度廠雖營運上有點困擾，但是都是可以解決，「該出的貨也都能出，沒有問題」。

對於下半年展望，海英俊也表示，下週就是法說會，法說會之前類似緘默期，不能講得太多。

疫情之下，台達集團有防疫小組，會仔細關注各廠的狀況。他表示，分流作法很早就開始做，比如說今天股東會的分流措施，「如果從台北辦公室來到中壢辦公室工作，那就不能再回台北辦公室，管理得非常嚴格」，海英俊也笑著說，現在很大的辦公室只有我自己一個人，「感覺怪怪的」。

海英俊指出，現在台達電光全球各地、線上參與會議有800多個人，開會效果也都還可以。在疫情之下，衍生的商機就是末端設備如手機、電腦與資料中心等，且疫情之下，自動化更重要，未來就算疫情好轉，自動化也扮演相當重要的角色。

至於員工施打疫苗方面，海英俊表示，因為目前在台灣員工多數都蠻年輕，有些上週才開始打到疫苗。印度方面，因為印度自己有做疫苗，在該地的工廠員工施打率較高，泰國也有生產疫苗，台達泰國廠員工施打疫苗也都在進行中，「打的最多還是大陸廠區，三萬多名員工至少都打了第一劑」。