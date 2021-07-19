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台積仍在評估日本設廠 未包含在三年千億美元投資

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

由於台積電（2330）日前法說會上鬆口在日本晶圓廠處於盡職調查過程（due diligence process ），讓近期各界持續關注台積電評估日本設立晶圓廠的進展，不過由於相關計畫未包含在台積電三年千億美元投資規畫當中，因此若未來成案相關投資恐再拉高。

台積電今年2月9日董事會已拍板新設立日本子公司擴展3DIC材料研究，實收資本額不超過1.86億美元，在當地仍以研發為主，至於設廠可能規畫持續有各種傳聞。不過除了日本經產省5月31日定案出資支持台積電與IBIDEN等20家廠商先進材料研發專案補貼外，其餘傳聞都未獲得證實。

台積電總裁魏哲家日前在法說會上回應提問指出，日本3DIC材料研究中心有超過20個夥伴加入，台積電主導在先進封裝材料研發，並攜手材料與載板夥伴開發未來HPC應用所需，但並目前沒有計畫在日本量產3DIC封裝，雖然不排除任何可能性，但關於設日本晶圓廠仍處於盡職調查過程。

台積電董事長劉德音在日前法說會上也已提到，台積電不排除在日本設廠的可能，但如同總裁魏哲家所說在日本設廠處於盡職調查過程，顯然目前仍言之過早，最終決策將基於客戶需求、營運效率、成本經濟考量，所以尚未包含在千億美元投資的資本支出規畫中。

台積電 日本 晶圓廠

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