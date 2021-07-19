日亞對億光子公司WOFI 就專利侵害索賠450萬歐元

2018年日亞化學工業株式會社於德國杜塞道夫地方法院對億光（2393）子公司WOFI啟動執行程序，作為請求支付損害賠償之預備措施。2021年7月15日，日亞根據法院確認WOFI侵害專利判決，對WOFI提起損害賠償程序，索賠450萬歐元。

2021年7月15日，日亞化學工業株式會社（下稱「日亞」）於杜塞道夫法院（Düsseldorf District Court），根據該法院前確認 WOFI (WOFI Leuchten Wortmann &Filz GmbH)侵害日亞YAG 專利 EP 936 682 (DE 697 02 929)的確定判決(案號4b O 132/16)，對WOFI 提起損害賠償程序。

WOFI 是一居家照明產品的製造商，也是台灣LED 製造商億光電子的德國子公司。WOFI先前主張本案損害賠償的範圍應該限於確定判決中明確述及的12種產品，並且拒絕提出其它種類產品的帳冊資料。日亞則針對WOFI拒絕提出帳冊提起執行程序，並經法院認可日亞的法律主張。WOFI之後提出共計184種產品的帳冊資料。

日亞認為本案合理的賠償數額應為450萬歐元。前揭數額是根據WOFI就其184種產品所提交的帳冊資料而計算。由於WOFI否認該賠償數額，日亞已針對WOFI提起法院程序。