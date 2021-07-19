台達電改選董監事 新面孔呂學錦、黃日燦、鄒開蓮加入

台達電（2308）今（19）日舉辦股東會，也完成董事改選，董事長海英俊表示，新加入的董事面孔有呂學錦、黃日燦、鄒開蓮，希望新的董事加入後能帶來新氣象。

今日台達電股東會完成董事改選，改選十名董事（含四名獨立董事），當選董事為海英俊、柯子興、鄭崇華、鄭平、張訓海、鄭安。獨立董事當選名單為李吉仁、呂學錦、鄒開蓮、黃日燦。

海英俊表示，這次董事改選新加入的董事面孔有呂學錦、黃日燦、鄒開蓮。

他表示，台達電有電信、網路等事業，相信呂學錦可以給我們很好的指導。

海英俊指出，此外，黃日燦在台灣大型的併購案中，都可以看到他的身影，他可以提供法律等專業意見，「他很有想法」。且因為黃日燦為律師，在公司治理上也會給我們些指導。

鄒開蓮為台達第一位女性董事，海英俊表示，過去台達董事會都是男性，希望在她加入下能更加多元化。新經濟、新媒體方面，鄒開蓮在數位經濟上很有經驗，台達要往數位化發展，「希望鄒開蓮可以給我們更多idea」。