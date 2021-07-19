撼訊科技7億CB競價拍賣 7/20開始投標

撼訊科技（6150）發行國內第五次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為7億元，競拍底標價100元，7月20日起開始投標，預計8月4日在櫃檯買賣中心掛牌。

撼訊科技發行無擔保轉換公司債，由宏遠證主辦，競價拍賣將從明日起一連三個營業日進行投標作業，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過595張，單一投標人最高得標張數合計不超過595張，將在證交所「承銷有價證券競價拍賣系統」網站進行投標。

撼訊五以轉換溢價率102.07％，作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為138.3元，發行期間3年，且設計3年後依面額101.5%償還本次轉換公債(實質收益率0.5%)。

撼訊1997年成立，2002年3月上櫃掛牌，為全球AMD顯示卡主要製造及銷售廠，近年隨著AMD晶片效能大幅提升，市占率上升，相關產品包括虛擬貨幣、電競、創作者電腦或高速運算、AI、深度學習等。

撼訊旗下的TUL Embedded部門，藉由強大的繪圖卡研發製造的能力，將觸角由IT延伸至工業及自動化領域，致力於採用嵌入式GPU及工業級元件生產的全線工業電腦專用顯示卡產品，提供客戶客製化設計服務，應用領域已擴及航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

另外，撼訊與Xilinx大學計畫共同開發，支援Python的APSoC小型開發板PYNQ-Z2，針對教育、IOT、深度學習等應用開發，提供開發者更經濟FPGA應用平台。

撼訊旗下子公司撼衛生醫積極布局科技與健康保健的跨域合作生態鏈，並代理販售百歐生醫集團自主研發COVID-19抗體快篩試劑，該快篩檢測試劑已取得歐盟CE認證，並獲准通過食藥署防疫專案核准製造，已委由撼衛生醫進行海外市場銷售布局。

撼智物聯是撼訊旗下為發展物聯網相關事業所成立的子公司，與德國ISSENDORFF KG公司合作，在亞太區市場導入LCN智慧建築高端總線系統，並啟用AIOT智慧建築展示中心，將以物聯網為本，結合AI技術應用，於智慧建築產業上提供最佳產品及解決方案。

撼訊今年第1季、第2季營收分別年增138.03%及162.66%，第1季之稅前淨利季增350.69%，年增741.51%；由於疫情帶動宅經濟需求延續，消費者生活型態轉變，除了推升辦公及教學用PC需求上升，居家防疫也帶動電競相關需求大幅成長，帶動主力產品繪圖顯示卡業績大幅成長，另外，子公司多角化經營漸入佳境下，有助整體營運表現。