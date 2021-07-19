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陸媒指海思OLED驅動晶片明年量產 對台廠影響待觀察

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導
圖為華為旗下海思晶片。路透
圖為華為旗下海思晶片。路透

中國大陸媒體報導指出，華為旗下晶片廠海思首款OLED驅動晶片已經進入到試產階段，預計在今年年底送樣、明年量產，華為自家旗下的產品也可望採用。法人認為，對於聯詠（3034）、敦泰（3545）、天鈺（4961）等台系驅動晶片廠的影響待觀察。

大陸媒體報導指出，因受到韓廠排擠，華為、京東方等大陸廠商只能採用聯詠、新思的OLED驅動晶片，迫使海思自2018年開始投入研發OLED驅動晶片，首款柔性OLED驅動晶片即將就位。

大陸媒體報導指出，海思正採用40奈米製程試產OLED驅動晶片，計畫明年上半年量產，月產能大約200到300片晶圓，樣品已經送給京東方、華為、榮耀測試。

大陸媒體分析認為，華為海思此時切入OLED驅動晶片市場，主要搶搭當地OLED產能釋出，加上OLED驅動晶片主要採用28奈米、40奈米和55奈米製程，不需要使用到先進製程，美國有可能同意晶圓代工廠為海思生產。

據Omdia預估，2021年智慧型手機OLED面板出貨量將達到5.845億片，比去年成長28%，其中，中國大陸當地OLED正進入規模化競爭，今年出貨量有機會首次突破1億片，為OLED驅動晶片帶來市場潛力市場。

大陸媒體認為，目前大陸OLED驅動晶片廠跟不上當地OLED市場的需求，還需要台灣OLED驅動晶片廠商的支援，如果海思順利切入，將可分食市場。

從台灣供應商的角度來看，目前這塊領域以聯詠為領先，主要向大陸面板廠商供應FHD OLED驅動晶片，大陸媒體認為，海思未來也需要跟進聯詠腳步，針對FHD規格研發OLED驅動晶片。

不過，在這一波晶片缺貨潮後，OLED驅動晶片製程正由40奈米快速轉向28奈米，未來海思的OLED驅動晶片若要從40奈米升級到28奈米，代工廠可能將由陸廠轉向台積電（2330）、聯電（2303）等台廠，大陸媒體認為將面臨搶產能的壓力，會是海思發展OLED驅動晶片的障礙。

OLED 晶片

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