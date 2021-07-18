iPhone 13進入量產 鴻海、和碩砸重金搶人

蘋果年度新機iPhone 13（暫稱）外傳將於9月登場，蘋果主力代工廠鴻海（2317）集團、和碩（4938）啟動新一波大規模徵才計畫，iPhone最大生產基地河南鄭州廠祭出最高獎金達人民幣8,500元（新台幣約34,720元），和碩旗下上海昌碩近期也在官方徵才平台上宣布調高返費，最高可達人民幣8,500元，徵才獎金一路的調高，側面應證今年新iPhone已進入大規模量產階段。

鴻海鄭州廠iDPBG事業群近期加大徵才力度與獎金，最新徵才公告顯示，鴻海加碼鄭州廠內部推薦合夥人獎金部份，最高可達人民幣8,500元。

至於內部推薦正式工部分，推薦總獎金則為人民幣6,000元，包含推薦人獎金人民幣600元，被推薦人獎金人民幣5,400元。離職返聘入職獎金則為人民幣5,400元。針對7月派遣工留任政策，獎金也上調至人民幣7,500元。

上海昌碩近期在官方徵才平台上宣布調高返費，最高可達人民幣8,500元。昌碩自6月初的人民幣7,700元一路上調徵才獎金，6月中旬已達人民幣8,300元。

早在6月下旬，上海昌碩已加大徵才力道，綜合中國大陸各大人力仲介公司招聘訊息，人力仲介公司紛紛上調返費，約落在人民幣7,500至8,500元區間。

從鴻海河南鄭州廠調高徵才獎金，到和碩上海昌碩厰調高返費，徵才獎金一路的調高，側面應證今年新iPhone已進入大規模量產階段。

鴻海、和碩、緯創（3231）為iPhone主要組裝廠，今年蘋果又新增陸廠立訊精密加入代工戰局。據了解，鴻海仍穩占iPhone最大組裝廠地位，囊括頂規的6.7吋iPhone 13 Pro Max新機全數訂單，6.1吋iPhone 13也有68%由鴻海操刀，另一6.1吋的iPhone 13 Pro訂單也有約六成由鴻海拿下。

知情人士透露，蘋果已要求供應商今年生產多達9,000萬支新款iPhone，較去年iPhone 12系列上市初期大幅增加20%。

知情人士表示，今年新iPhone相比去年的iPhone 12，在處理器、拍照鏡頭和螢幕功能都改善升級，儘管新機的設計大致不變，但蘋果計劃縮小前置鏡頭和臉部解鎖感應器的「瀏海」（缺口）尺寸，並希望未來版本的iPhone最終能完全去除瀏海，明年還可能進一步縮小尺寸。