鴻海重視環境永續 去年清潔能源使用占比達12.45%

鴻海（2317）致力企業社會責任（CSR），重視環境永續發展，通過自建、收購方式增加屋頂式與地面式太陽能電站裝置容量，以及直接購買其他清潔能源。於 2020 年，鴻海集團總裝置容量達 257MW，全球清潔能源使用總量達 104,856 萬 kWh，清潔能源使用占比 12.45%。

在水資源管理方面，鴻海積極推行污水回收工程，將處理後的生活污水再利用於生產製程與環境綠化，2020年回收水量達 7,029 千噸，占總用水量的 8.1 %。

鴻海2020 年度單位營收二氧化碳排放量下降 4.44%，相較於 2015 年實際下降 23.27%， 已達成集團的階段性氣候集團目標。

鴻海2020 年節能目標值為 4.50%，而集團的實際節能率為 5.18%，且較基準年節能 26.06%，成功達成集團的中長期節能目標。

另外，鴻海投入 13.56 億元於 1,751 項節能專案，總計節能量 506 百萬 kWh，共減碳 312,083tCO2e，節能效益高達近 13.39 億元。

同時，鴻海計有 19 家法人取得「國家級綠色工廠」與 1 家法人取得「國家級綠色供應鏈管理企業」榮譽稱號。輔導與推動 88 家供應商完成溫室氣體盤查， 其中 58 家完成 ISO 14064-1 查證。