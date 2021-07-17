江蘇台生實習營 500大學生參與科技金融媒體就業計畫

「2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營」16日在江蘇昆山市啟動。這次有江蘇省13個區市及昆山參與台生實習就業計畫，吸引了近500名台灣大學生參與。

新華社報導，這次的實習營以「 手拉手、心連心、創未來」為主題，集中在7月上中旬至8月底展開。江蘇省共有近200家單位，提供1,200多個實習工作，涵蓋國有、民營、台資、事業單位和社會組織，涉及科技、金融、製造、媒體等30多個行業和領域。

報導指22歲的台灣女孩陳柔君，自小跟隨家人到大陸生活，目前就讀武漢大學。她和妹妹陳玟卉一起參加實習營活動，進入位於南京的華泰證券實習。

「我們姊妹兩人都在經濟類學科學習，這次有機會進入企業實習，一方面希望更了解市場，另一方面也想透過實踐掌握企業對大學生能力的具體需求，在今後學習中充實自我。」陳柔君說。

本科畢業於台灣開南大學的孫平，目前在東南大學攻讀研究生。這次實習營活動中，他進入江蘇寧滬高速公路股份公司實習。「完成學業後，我打算留在大陸，找一份專業對口的工作。在大陸能適用覆蓋創業、工作、生活等方面的惠台政策，人才發展也有很大空間。」他說。

除安排工作實習，實習營還將舉辦進企業、進園區、進家庭、進社區等社會實踐交流，還舉辦「 我眼中的江蘇隨手拍和徵文大賽」、「最美實光」結業作品創新創意大賽等活動，幫助台灣青年深度了解江蘇發展環境和大陸企業文化。