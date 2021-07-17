快訊

已打2劑疫苗滿14天 醫護、患者及陪病免強制採檢

台南2歲女童疑遭父親倒車撞傷 無呼吸心跳送醫搶救

江蘇台生實習營 500大學生參與科技金融媒體就業計畫

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導
2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營啟動儀式當天，現場出席的台灣學生。圖／2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營提供
2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營啟動儀式當天，現場出席的台灣學生。圖／2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營提供

「2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營」16日在江蘇昆山市啟動。這次有江蘇省13個區市及昆山參與台生實習就業計畫，吸引了近500名台灣大學生參與。

新華社報導，這次的實習營以「 手拉手、心連心、創未來」為主題，集中在7月上中旬至8月底展開。江蘇省共有近200家單位，提供1,200多個實習工作，涵蓋國有、民營、台資、事業單位和社會組織，涉及科技、金融、製造、媒體等30多個行業和領域。

報導指22歲的台灣女孩陳柔君，自小跟隨家人到大陸生活，目前就讀武漢大學。她和妹妹陳玟卉一起參加實習營活動，進入位於南京的華泰證券實習。

「我們姊妹兩人都在經濟類學科學習，這次有機會進入企業實習，一方面希望更了解市場，另一方面也想透過實踐掌握企業對大學生能力的具體需求，在今後學習中充實自我。」陳柔君說。

本科畢業於台灣開南大學的孫平，目前在東南大學攻讀研究生。這次實習營活動中，他進入江蘇寧滬高速公路股份公司實習。「完成學業後，我打算留在大陸，找一份專業對口的工作。在大陸能適用覆蓋創業、工作、生活等方面的惠台政策，人才發展也有很大空間。」他說。

除安排工作實習，實習營還將舉辦進企業、進園區、進家庭、進社區等社會實踐交流，還舉辦「 我眼中的江蘇隨手拍和徵文大賽」、「最美實光」結業作品創新創意大賽等活動，幫助台灣青年深度了解江蘇發展環境和大陸企業文化。

江蘇省台辦指出，2017年以來，江蘇省已舉辦四屆實習營，累計向台灣青年提供5,400多個實習機會。江蘇省還配套設立「台灣青年實習獎助金」，符合條件的實習生每人可獲得獎學金人民幣6,000元、助學金4,000元。至今已有170多人獲得人民幣近90萬元獎助學金。

2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營啟動，有500名台灣大學生參與這項計畫。圖／2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營提供
2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營啟動，有500名台灣大學生參與這項計畫。圖／2021台灣大學生江蘇實習就業特訓營提供

實習 大學生

延伸閱讀

大陸多地將為12到17歲青少年接種新冠疫苗

MLB／暖爆！全壘打大賽420萬獎金 大谷全數發給天使職員

「貴州高速路好高 」江蘇司機「恐高症」腳軟 報警求助

大陸雲南、江蘇12日各出現1例本土新冠確診

相關新聞

小米擠下蘋果 躍手機二哥

市場分析機構Canalys的初步估計，中國大陸手機巨頭小米第2季智慧手機出貨量躍增83%，出貨市占率擴增至17%，擠下蘋...

工業富聯上市三周年 李軍旗：雙輪驅動戰略已確立

鴻海集團（2317）旗下工業富聯（FII）上巿屆滿三週年，今（17）日以「數字創新 跨界融通」為題，進行該公司上市三周年...

吳政忠善用整合力 科技創新打造成接力賽

頂著美國康乃爾博士學歷與前國科會副主委、政務委員資歷，吳政忠去年接下科技部長，帶入政委的思維，運用協調整合力，讓科技部睽...

太空中心擔任領頭羊 擴大驗證能量強化技轉

隨著太空發展法誕生後，技術研發成為不可或缺一環。科技部賦予太空中心擔任領頭羊角色，不僅要擴大驗證能量，更要讓技術走出實驗...

兆元銀河商機崛起 科技部長吳政忠：台灣不能錯過

7月12日這天，全球目光彷彿投向外太空，太空旅遊公司維珍銀河創辦人布蘭森（Richard Branson）成功登上太空，...

英特爾擬買格芯 挑戰台積

外媒傳出英特爾有意以三百億美元收購全球晶圓代工第四大廠格芯（GlobalFoundries），未來將大搶代工市場，但分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。