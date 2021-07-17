工業富聯上市三周年 李軍旗：雙輪驅動戰略已確立

鴻海集團（2317）旗下工業富聯（FII）上巿屆滿三週年，今（17）日以「數字創新 跨界融通」為題，進行該公司上市三周年慶暨高峰論壇線上直播。工業富聯董事長李軍旗指出，過去三年，世界產竹扛巨變。在這個百年未遇之大變局中，工業富聯克服各種國內外的困難與挑戰，取得很多榮譽和成績。

李軍旗指出，工業富聯上市以後，確定了「智能制造+工業互聯網」 雙輪驅動戰略。其中智能製造是基礎，它需要經歷自動化、數字化、網絡化、智能化四個階段，瞄準的目標是實現製造業從傳統製造到精密製造再到智能製造、智能工廠的數位轉型。

至於工業互聯網則是在過去消費互聯網的基礎上，把智能工廠里面的產品設計、甚至產品的製造過程以及供應鏈實現互聯互通。通過優化流通和製造的環節，最終實現製造資源的優化配置，實現客製化生產。

此外，數位轉型加速了數位經濟的發展。數位經濟最重要的生產要素是數據。過去幾年，工業富聯圍繞數據產生、數據傳輸、數據存儲及數據應用建立起了完整的數據產業鏈。

李軍旗強調，從數據產生到數據應用的全過程，工業富聯已經佈局了完整的硬件及軟件產品，如智能裝備、IoT、5G專網、私有雲、專業雲，並將相關的產品及技術應用在雲、網、端產品的生產制造過程中，在深圳的智能工廠獲得了首屆達沃斯世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠的榮譽稱號，並以此為基礎賦能千行百業。

據悉，工業富聯過去三年，經過不斷的探索和實踐，工業富聯已經總結出了針對不同類型企業和客戶提供不同類型數位轉型服務的商業模式，包括針對大型企業提供智慧工廠整體解決方案、針對中小企業提供專業雲服務以及針對地方政府提供打造產業新生態的服務模式。

李軍旗表示，工業富聯是一家國際化公司，在全球11個國家及地區建有研发及生產基地，我們長期合作的客戶都是國際知名大企業，持續在踐行國際外循環的商業模式並積累了豐富的經驗，而多年國際化佈局的優勢在應對席捲全球的新冠疫情和新的世界格局中得到充分發揮，保證了供應鏈、產業鏈的暢通。

最後，李軍旗指出，面向未來，希望與大家攜手共進，在危機中育新機，在變局中開新局，共同開創並引領數位經濟新時代。