吳政忠善用整合力 科技創新打造成接力賽

頂著美國康乃爾博士學歷與前國科會副主委、政務委員資歷，吳政忠去年接下科技部長，帶入政委的思維，運用協調整合力，讓科技部睽違22年再次誕生大型法案。

科技部去年中啟動太空發展法立法作業，今年5月三讀通過，換言之，1年時間就完成，堪稱是最迅速完成的大型新法案。

科技部上一次推動大型法案是1998年底三讀通過的科學技術基本法，當時還是科技部的前身行政院國家科學委員會（國科會）。

談起推動太空發展法立法心路歷程，吳政忠很謙虛，他提及同事的努力，也感謝行政院、立法院多數委員的支持。不把功勞攬上身，其柔軟姿態來自於入閣後累積的協調整合力。

過去吳政忠負責擬定總統蔡英文2次大選時的科技領域政見，2016年後擔任掌管科技業務的政務委員，推動數位國家等重要計畫，可謂是政府首席科技幕僚。

雖然離開政委職務，但他帶來政委的思維，談政策時，總會拉長眼光描繪2030年的科技願景，言談間更在在強調「跨部會合作的重要」。

吳政忠擔任部長1年多來，可以明顯看出科技部伸出更多觸角攜手其他部會，舉凡經濟部、教育部、國防部、中研院人員都曾現身科技部記者會。

吳政忠也曾邀集金管會、國發會、證交所等單位，討論如何扶植台灣新創事業發展。他說，「科技部願意當橋樑，促成更有意義的合作」，政府角色不能只是幫忙找資金，更要創造讓資金容易進來的環境。

在他的認知中，創新與科技發展就像馬拉松接力賽，曾用「接力賽跑」比喻，要穩穩把棒子交到下個部會，效益才能延續下去。

吳政忠面對媒體較為低調，或許在外界看來，科技部聲量變小，但吳政忠不以為意，因為他知道接下來要推動的太空發展領域，更是需要集眾人之力，不是科技部單一部會可以辦到。

面對科技部即將組改成為「國家科學及技術委員會」，吳政忠看得很坦然，只說未來變成委員會後，更可以協調各部會功能，共同催生新產業。