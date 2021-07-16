華上生醫晚期乳癌新藥 三期臨床試驗已解盲成功
華上生醫（7427）16日宣布，所研發的治療晚期乳癌新藥「西達本胺（台灣商品名為剋必達）」聯合內分泌療法藥物「諾曼癌素」，用以治療荷爾蒙受體（ER）陽性、Her-2陰性晚期乳癌，三期臨床試驗之主要療效指標的結果，已解盲成功，將向台灣TFDA申請新藥查驗登記 （NDA）。
西達本胺是新一代表觀遺傳調控劑，屬於組蛋白去乙醯化酶（HDAC）抑制劑，在前期的乳癌內分泌療法抗藥性機制研究中，展示出改善長期內分泌療法所引發的抗藥性問題，可以顯著增敏內分泌療法的治療效益。
試驗是由華上生醫與深圳微芯生物合作，從2015年7月20日到去年1月7日，在台灣與中國大陸的30個臨床試驗中心收案，總計完成收納420位病患。
收案的病患為停經後、荷爾蒙受體陽性、Her-2 陰性、經既往內分泌治療（輔助或解救）復發／轉移的晚期乳癌患者。
此樞紐三期臨床試驗，是在全球首次驗證，西達本胺聯合內分泌療法藥物，可以有效改善乳癌抗藥性問題，並進一步增敏對內分泌療法藥物的療效，西達本胺聯合諾曼癌素為既往內分泌治療所產生的復發／進展晚期乳癌患者提供治療的新選擇。
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