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德政府爭取設廠 台積電稱無規劃

中央社 / 柏林16日專電
知情人士透露，德國政府正爭取台積電到德國投資，不過台積電回應說目前無具體規劃。圖／本報資料照片
知情人士透露，德國政府正爭取台積電到德國投資，不過台積電回應說目前無具體規劃。圖／本報資料照片

知情人士透露，德國政府正爭取台積電到德國投資，不過台積電回應說目前無具體規劃。

德國「法蘭克福廣訊報」（FrankfurterAllgemeine Zeitung）今天引述知情人士報導，過去幾個月以來，德國政府主動向台積電表達投資德國的優勢。

德國汽車工業為晶片短缺的問題頭痛不已，今年1月德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）才致函台灣政府，希望獲得台積電的支援。

不過，台積電回覆廣訊報詢問時表示，不排除任何可能性，但沒有在歐洲興建晶圓廠的具體計畫。

台積電強調，建廠決定取決於客戶需求、商機、經營效率和成本等因素，其中客戶對附近生產的晶片有長期興趣是主要考量。

不僅德國政府，歐盟最近也主動邀請英特爾、台積電、三星到歐洲興建先進的晶圓廠，不過到目前為止只有英特爾表現出興趣。

歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）與美國晶片業龍頭英特爾（Intel）執行長季辛格（PatGelsinger）多次會晤，討論大西洋兩岸半導體合作的可能性。

報導說，尤其是荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）特別期待台積電到歐盟國家設廠。恩智浦與台積電有特殊的歷史淵源，恩智浦前身是飛利浦（Philips）的半導體部門，而飛利浦是台積電早年的大股東。

台積電 德國 半導體

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