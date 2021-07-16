AMD透過GPUOpen 將FSR原始碼釋出給遊戲開發者
美商超微（AMD）在近期發表AMD FidelityFX Super Resolution（FSR）之後，透過GPUOpen將這項強大的空間放大解決方案的原始碼廣泛提供給遊戲開發者。
超微指出，兩款最受開發者歡迎的遊戲引擎已加入支援FSR的行列，包括「Unity」（Unity 2021.2 HDRP的特別預覽公測版），以及「Unreal Engine」（可安裝一款修補程式到Unreal Engine v4.26版本）。
超微表示，FSR這款開源空間放大解決方案提供廣泛的API支援，讓開發者能輕鬆將這項技術整合到新開發與現有的遊戲，除了支援超過100款搭載Radeon顯示核心的AMD處理器與AMD GPU，也支援對手廠商的多款GPU。
FSR在特定遊戲中以4K解析度開啟「效能（Performance）」模式，可帶來高達2.4倍的畫面更新率提升，並呈現高品質、高解析度的遊戲體驗。
超微表示，多款新遊戲將於未來數週加入對FSR的支援，自FSR在數週前發表以來已累積12款遊戲，未來幾個月也預計會有更多遊戲加入支援FSR的行列，包括《Arcadegeddon》（7 月16日）、《奈克羅蒙達：槍手》（7月16日）、《惡靈古堡8：村莊》（下週）、《永恆的邊緣》（本月）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言