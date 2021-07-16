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AMD透過GPUOpen 將FSR原始碼釋出給遊戲開發者

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

美商超微AMD）在近期發表AMD FidelityFX Super Resolution（FSR）之後，透過GPUOpen將這項強大的空間放大解決方案的原始碼廣泛提供給遊戲開發者。

超微指出，兩款最受開發者歡迎的遊戲引擎已加入支援FSR的行列，包括「Unity」（Unity 2021.2 HDRP的特別預覽公測版），以及「Unreal Engine」（可安裝一款修補程式到Unreal Engine v4.26版本）。

超微表示，FSR這款開源空間放大解決方案提供廣泛的API支援，讓開發者能輕鬆將這項技術整合到新開發與現有的遊戲，除了支援超過100款搭載Radeon顯示核心的AMD處理器與AMD GPU，也支援對手廠商的多款GPU。

FSR在特定遊戲中以4K解析度開啟「效能（Performance）」模式，可帶來高達2.4倍的畫面更新率提升，並呈現高品質、高解析度的遊戲體驗。

超微表示，多款新遊戲將於未來數週加入對FSR的支援，自FSR在數週前發表以來已累積12款遊戲，未來幾個月也預計會有更多遊戲加入支援FSR的行列，包括《Arcadegeddon》（7 月16日）、《奈克羅蒙達：槍手》（7月16日）、《惡靈古堡8：村莊》（下週）、《永恆的邊緣》（本月）。

超微 AMD

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