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志聖上半年每股賺2.26元 看好PCB半導體旺季需求

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

PCB設備商志聖（2467）今（16）日公布累計上半年合併稅後自結損益，其中歸屬於母公司業主之稅後淨利為3.37億元，每股累計稅後純益2.26元。

志聖董事長梁茂生日前預告，看好PCB與半導體部分旺季需求強勁。志聖來自PCB設備營收占比約四成，占比最大，主要瞄準IC載板及HDI板加速建廠、5G伺服板與Mini LED基板進入大量產的設備需求，分別提供超薄板高階壓膜機、ABF剝膜機等，旗下子公司創峰並針對載板所需超薄板設備推廣。

顯示應用方面占比則相對往年已降低，因大陸TFT／OLED建廠趨緩，轉向電競面板所需高階製程設備與車載顯示設備導入。

至於半導體部分則運用結盟合作方式如和均豪、均華整合不同領域核心技術，強化整線規劃能力。

志聖 PCB 半導體

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