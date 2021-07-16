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新品助攻+鋁合金、皮件產能滿載 廷鑫盤中股價攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

鋁合金大廠廷鑫（2358）今（16）日增資股上市，多方發動攻勢，盤中股價一度攻頂。市場看好，廷鑫高附加價值的鋁合金盤元新產品於第3季開始生產並陸續貢獻營收，產能預計逐季提升，至 2021年底月產能約達200噸。另外，並看好鋁合金棒價格與代工費隨國際鋁價調漲，帶來的原物料時間差效益。

歐美陸續解封，終端消費需求大幅成長，廷鑫的鋁合金與皮件訂單皆滿載，6月合併營收2.8億元，創下歷年同期新高，並較去年同期成長121.84％；稅後淨利3,024萬元，相較去年同期是由虧轉盈。營收規模成長，以及產品組合優化，毛利率大幅提升，6月份單月稅後淨利3,024萬元，超越去年全年獲利1,043萬元，單月每股純益達0.31元。

廷鑫表示，國際鋁價預期持續上揚，廷鑫銷售鋁合金棒的價格與代工費均隨鋁價調漲，鋁合金業務訂單已排至明年第1季，皮件訂單出貨時程也已排至年底，下半年營運成績可望延續6月份表現。

廷鑫表示，第2季起開啟第二廠區熔爐，產能擴增仍是持續滿載，高附加價值的鋁合金盤元產品將於第3季開始生產，鋁合金業務的產品組合進一步優化；皮件業務至年底維持產能滿載，營收保持在高檔。兩大業務持續暢旺，下半年的業績預期將保持在高檔水準。

法人表示，廷鑫投入的新產品-盤元產品因自動化程度高，加上設置於既有廠房，且具有高附加價值，毛利率可望大幅優於於集團平均毛利率，隨著營收占比攀升，有助整體獲利表現。

廷鑫

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