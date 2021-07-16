英特爾傳洽併格芯 半導體成熟製程掀整併潮

路透社引述華爾街日報報導提及英特爾傳正洽談併購格芯（GlobalFoundries，又翻譯為格羅方德），雖然未獲得兩家公司證實，但業界認為，半導體產業成熟製程已掀起整併潮。

根據TrendForce集邦咨詢的數據顯示，2021年第一季度，格芯約7%市占排名全球晶圓代工的第四。

依據產業分析，先前格芯在中國最為出名的就是成都百億美元晶圓廠投資停擺，該爛尾案直到韓廠接手，同時格芯在先進制程的博弈中不敵三星和台積電（2330）已於2018年對外宣佈無限期暫停先進制程的發展，主動退出 7奈米資本支出競賽，近期在新加坡擴產動土也是屬於成熟製程擴產。

不過，業界分析，由於格芯的價值還包含AMD的長約訂單，以及在歐洲德國德勒斯登（Dresden）擁有號稱歐洲最大的晶圓製造廠，因此當英特爾有意擴大晶圓代工布局並計畫在歐洲投資設廠，自然引發各種聯想，姑且不論是否成局，但可以感受到英特爾對爭取收購成熟製程的有效產能也相當積極。