夏普自動除菌離子技術 對變異株新冠狀病毒有效抑制

鴻海（2317）旗下的夏普今（16）日表示，在日本島根大學醫學部微生物學講座 吉山裕規教授（日本病毒學會理事）、明海大學保健醫療學部 渡部茂教授、及京都工藝纖維大學機械工學系 山川勝史教授的監督下，在病毒最活躍濕度60%條件下，對附著含有變異株新冠狀病毒的唾液，以自動除菌離子產生器照射2小時後，證實感染價可減少99.4%以上。是世界首次驗證對變異株新冠狀病毒有效抑制。

一般新型冠狀病毒的感染途徑大致可分為兩種，藉由空氣中浮游的病毒引起飛沫感染，和附著型病毒引起的接觸感染。夏普於2020年9月發表以自動除菌離子技術，驗證有效減少空氣中浮游的新型冠狀病毒，新實驗證實，對附著型新型冠狀病毒也得到可減少效果。

夏普表示，首先，以實際的生活環境下，模擬不同濕度下飛沫顆粒的活動路徑進行試驗（概念性驗證）。在30%和60%的濕度下因人咳嗽產生飛沫做實驗，結果發現，在濕度60%的環境下，較30%的濕度環境於測試者周圍的飛沫顆粒較少，而且飛沫顆粒會落下附著在桌子等物體上面。因此，我們認為，必須驗證在濕度60%的環境中落下會附著在桌子等物體上，新型冠狀病毒可被減少效果，降低浮游病毒的感染風險。

此外，導致病毒感染的飛沫大都源自於唾液，所以我們將一般用於病毒試驗的將新冠狀病毒，混和在液體培養基及唾液中，在濕度為60%的環境中自然放置兩小時後，檢測各自的感染價（概念性驗證）。其結果，液體培養基中的感染價度低於1%，而唾液中的感染價殘留仍約56%。

基於這些試驗結果，我們在濕度為60%的實際環境下將含有新型冠狀病毒的唾液，以自動除菌離子技術做測試，其實驗結果，證實自動除菌離子技術可減少感染價99.7%；對含有變異株的感染價也減少99.4%。