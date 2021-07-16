結盟醫療獨角獸Olive 華碩智慧編碼導入全美775家醫院

新冠肺炎疫情持續，華碩（2357）以AI創新科技減輕醫護負擔，今（16）日與美國醫療新創獨角獸Olive攜手，結合Olive Helps自動化工作流程平台與華碩Miraico智慧醫療編碼服務，導入全美775家醫院，大幅減少費用給付流程中人為錯誤與營運成本，提升醫療收入管理效率，釋放更多人力資源，以專注應對公衛緊急事件與病患照顧。

華碩電腦全球副總裁暨AI研發中心(AICS)負責人黃泰一表示，華碩智慧醫療致力協助醫護為病患和社區服務；與Olive結盟將為全球醫療健康機構、醫事工作者、病患創造更高價值，超前部署，推動產業數位轉型。

Olive合作夥伴關係執行副總裁Patrick Jones表示，很高興與全球科技巨擘華碩成為合作夥伴，雙方將以無以倫比的熱忱，提升病患就醫品質，以及醫療工作效率。

華碩Miraico為全球首款涵蓋入院、住院中、出院ICD-10醫療編碼的AI軟體服務，現已導入全台18家、並可協助全美775家醫院與醫學中心，其中結合華碩Miraico的Olive Helps自動化工作流程平台，以自然語言理解(NLU)技術輔助分析病歷醫療術語、自動建議精準的ICD-10編碼，提高醫療給付診斷關聯群(DRG)分類效率，強化醫院營運管理流程。