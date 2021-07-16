英特爾洽併格芯 專家：台積晶圓代工龍頭地位不變

外電報導傳出英特爾洽併格芯，目的在壯大晶圓代工事業，併購價格上看300億美元，台經院研究員劉佩真今（16）日表示，從各個層面來評估，預計英特爾收購格芯，對台積電（2330）是消息面的影響較大，實質上台積電還是擁有晶圓代工最大的競爭優勢，在先進製程跟成熟製程持續奪得全球晶圓代工龍頭地位。

外電報導指出，英特爾正洽詢併購格芯（GlobalFoundries），如果交易談成，將是英特爾歷來最大併購案，也將壯大英特爾發展晶圓代工事業的版圖；知情人士說，交易價碼大約300億美元，但交易未必會談成，格芯仍可能按原訂計畫推動首次公開發行股票（IPO）。

劉佩真表示，英特爾收購格芯，主要是反應美國製造政策、呼應美國政府訴求，也力求將美國整體資源整合極大化，強化美國半導體製造的能力；她說，目前英特爾主要是著重在邏輯IC的先進製程，格芯主要是著重在特殊製程，特別是在車用半導體這一塊。

劉佩真指出，格芯在全球第1季晶圓代工的排名是全球第四，市占率約5%左右，未來即使是英特爾、格芯合併，在整體全球晶圓代工市占率整體提升較為有限，但可能在消息面部分，或許會對台積電形成某種程度的競爭壓力。

不過，她強調，實質上對台積電來講，目前台積電還是能夠以雙主軸，也就是先進製程跟成熟製程部分持續奪得全球晶圓代工龍頭地位；台積電在先進製程部分，明年下半年就可望進入3奈米製程的量產，反觀英特爾，需要到2023年才可望量產7奈米部分。

劉佩真說，台積電在特殊製程部分，也就是專攻車用晶片領域這一塊，從低壓到高壓具備非常完整的製程，同時在車用生態系也非常完整，整體競爭力不輸格芯；另外，台積電8吋廠目前在全球產能居冠。

劉佩真強調，就各層面來評估，預計英特爾收購格芯，對台積電是消息面的影響較大，實質上台積電還是擁有晶圓代工最大的競爭優勢。