英特爾擬併購格芯 陸行之點評「3好4壞」弊大於利

外電報導，英特爾擬併購格芯擴大晶圓代工布局，對此知名半導體分析師陸行之在臉書上表示，他擔心的英特爾和台積電（2330）對幹真的發生了，雖然對英特爾有製程互補等三大優勢，但他也提醒，專業晶圓代工不會像英特爾想像好做，後續可能衍生毛利率被拉低等四大風險，整體看來弊大於利，直言「我反而擔心英特爾被新上任的CEO Pat 把老店搞爛。」

陸行之在臉書上表示，外電報導不出他所料，英特爾真的要跟台積電對幹了，現在連聯電（2303），中芯國際也拖下水打群架，之前他擔心，台積電拿了英特爾3奈米訂單，但丟了其他客戶，現在我反而擔心英特爾被新上任的CEO Pat 把老店搞爛，搞砸了，不要以為專業晶圓代工這麼好做。

他並提出收購案對英特爾可能帶來的三個優勢及四個劣勢，首先是優勢部分：一、（英特爾）花300億美元買下（格芯）7%的晶圓代工市場份額，代工服務know-how、代工龍頭客戶，不是額外增加晶圓代工供給。

二、格芯有90-14奈米完整的成熟製程＋SOI技術，跟英特爾現在的10奈米、2023年的7奈米互補，這樣可以更完整的提供IP、設計、晶圓代工，封測製造服務數據中心系統客戶如Google、Microsoft、Amazon等等。

三、100%符合美國半導體產業鏈，技術回歸美國的政策，國防芯片製造收歸美國持有的公司製造。

劣勢部分包括：一、他還記得格芯是AMD不要的廠，還是簽了離婚協議，付了巨額分手費，才有辦法轉到台積電代工，AMD 5奈米Genoa CPU現在連用格芯做的14奈米服務器控制芯片，都改用台積電的6奈米製程工藝了。格芯除了SOI技術外， 似乎只有產能值錢。

二、聯電大小跟格芯差不多，聯電250億美元市值，明年彭博社預期賺16億美元，格芯主要工廠在美國，成本比較高，客戶比較弱，明年應該賺不到15億美元，英特爾花300億美元買格芯，只會拉低其毛利率、ROE，還要分五年認列龐大的商譽攤銷（市價高於book value的部分）。

三、格芯應該還是有一些跟英特爾CPU、GPU、FPGA、networking、AI、ADAS、IOT領域競爭的客戶，看到英特爾入主，當然要想辦法轉單。

四、格芯從7奈米開始就玩不下去了，英特爾2023年二季度量產的7奈米將足足落後台積電2020年二季度量產的5奈米近3年， 英特爾除了要買格芯外，未來幾年又要投資加碼美國Arizona、歐洲廠， 增加這麼多沒有競爭力（無效）的產能，我要是在英特爾設計部門，想到我的獎金要被製造部門拖垮，想到我的設計要用在這些無效產能，而不能像我的競爭者AMD、Nvidia、Xilinx、Broadcom大方使用台積電的5奈米、3奈米、2奈米，我只能用欲哭無淚來形容。