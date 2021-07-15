台灣大手擁momo金雞 再投東南亞電商TIKI GLOBAL

台灣大哥大（3045）近年養出富邦媒momo購物這個大金雞，更持續投資電子商務，15日公告，增資台灣大新創開發，金額共5.7億元，台灣大新創開發也公告取得TIKI GLOBAL PTE. LTD.特別股，共759,589股，交易金額為近2,000萬美元（折合台幣5,632萬元），積極拓展東南亞及新創布局。

台灣大公告指出，取得TIKI GLOBAL PTE. LTD.特別股條件，包含IPO保證報酬率10%、優先清償權高於其他普通股及特別股，持股約2.7%，取得具體目的為符合台灣大集團策略發展方向。據了解未來雙方還有更深度的合作

台灣大集團在台灣電商產業有深度布局，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠跟富邦金董事長蔡明興兄弟慧眼獨具，多年前投資成立富邦媒momo購物，從一開始的電視購物，近年轉型並加速發展網路購物，成為台灣最大電商平台，股價更一度超過2,000元，來到2,075元，營收獲利貢獻也從小金雞，一躍變成大金雞，6月搭上618購物節，單月貢獻台灣大合併營收占比甚至來到六成左右。

近年台灣大積極投資創新科技及電商業務，除momo購物外，也透過台灣大新創開發公司投資近期剛掛牌的91APP，當時蔡明忠還特別拍攝影片，蔡明忠在影片中提到，台灣電商發展20年，線上購物占整體零售僅15%，未來成長要靠新科技擴大消費需求，看好91APP會是台灣第一隻本土獨角獸。

而此次台灣大再度加碼投資電商，投資TIKI GLOBAL，是越南成長最快地的B2C電商平台Tiki拓展東南亞甚至是全球市場的重點布局。Tiki自2018年啟動Tiki Global跨境電商解決方案，首個合作夥伴就是台灣，並與台灣外貿協會簽訂合作備忘錄，推動Tiki台灣館。

台灣大總經理林之晨上任時提出「超5G策略」，其中「GSEA」（Greater South East Asia）就是要以台灣5G生態為基礎，建構台灣大成為「大東南亞級」國際企業目標邁進，除了momo、myVideo前進東南亞，更要加碼投資東南亞市場及新創業務。

當時林之晨指出，目前東南亞電商競爭的場域主要在於C2C，在市場演變到B2C過程中，momo就有絕佳的優勢，甚至有機會推升為區域級的電商公司，成為亞洲Amazon。