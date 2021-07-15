矽格調高資本支出至100億元 增幅達八成

IC 封測廠矽格公司（6257）今（15）日舉行董事會，通過2021年資本支出追加案 : 配合營運需要，擬提高110年資本支出案，由原規劃55.9億元，提高至100.5億元，增幅達八成。

矽格表示，原規劃的55.9億元資本支出，包括母公司35.2億元，子公司誠遠、矽興、台星科、聯測等20.7億元，未來母公司矽格將增至53.8億元，子公司群則提高至46.7億元。以調升幅度而言，母公司增幅53%，子公司群增幅125%，整體增幅為80%。

矽格表示，營運動能佳訂單需求強勁。集團主要客戶手機、網通、電源管理、車用晶片銷售仍持續暢旺，為配合兩岸及歐美客戶產能需求，擬追加下半年資本支出。公司對未來半導體產業前景深具信心。