快訊

高雄男子上午剛接種莫德納疫苗 下午回家倒地死亡

113萬劑AZ疫苗今放行！食藥署傍晚再收三批效期曝光

矽格調高資本支出至100億元 增幅達八成

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

IC 封測廠矽格公司（6257）今（15）日舉行董事會，通過2021年資本支出追加案 : 配合營運需要，擬提高110年資本支出案，由原規劃55.9億元，提高至100.5億元，增幅達八成。

矽格表示，原規劃的55.9億元資本支出，包括母公司35.2億元，子公司誠遠、矽興、台星科、聯測等20.7億元，未來母公司矽格將增至53.8億元，子公司群則提高至46.7億元。以調升幅度而言，母公司增幅53%，子公司群增幅125%，整體增幅為80%。

矽格表示，營運動能佳訂單需求強勁。集團主要客戶手機、網通、電源管理、車用晶片銷售仍持續暢旺，為配合兩岸及歐美客戶產能需求，擬追加下半年資本支出。公司對未來半導體產業前景深具信心。

矽格 半導體

延伸閱讀

毅嘉上半年稅前淨利1.14億 近七年同期新高

中國的新車銷售數字竟急速下降 原因竟眾所皆知！

首爾智庫：車用晶片估缺到明年 續依頼台積電

封測業下半年動能 續強

相關新聞

台積電今年貢獻營所稅逾500億 蟬聯繳稅最大戶

營所稅申報6月底截止，對照財報資訊，今年全國繳稅冠軍再由台積電蟬聯，在去年獲利亮眼帶動下，自繳稅額高達新台幣500多億元...

台積電捐贈BNT疫苗 劉德音透露關鍵原因

台積電（2330）董事長劉德音今日在法說會上回應分析師提問時提到，當前台灣優先順序是希望協助取得疫苗，就捐助合約結果來看...

台積電魏哲家：明年產能供應續吃緊 4奈米試產開始

台積電（2330）今（15）日召開法說會，諸多外資分析師關注半導體供需平衡與庫存修正將在何時發生，對此台積電總裁魏哲家回...

台積電：四大應用驅動第3季需求

台積電（2330）今（15）日舉行線上法說會說明第3季營運展望，財務長暨發言人黃仁昭表示，本季預期智慧型手機、高效能運算...

Zoom成立十週年 衷心感謝客戶支持

雲端視訊軟體大廠Zoom 今年已成立十週年。Zoom在創立時就希望能改善全球溝通的方式，透過可靠、創新的通訊服務連結所有...

台積電第2季每股純益5.18元 上半年逾一個股本達10.57元

台積電（2330）今日公布第2季財報，第2季營收創單季新高，達3,721 億 5 ,000萬元，季增2.7%、年增19....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。