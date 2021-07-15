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宏碁攜手索尼影業 推電影聯名飲料

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁攜手索尼影業，打造蜘蛛人宇宙電影聯名新品PredatorShot掠奪者能量飲。圖/宏碁提供
宏碁攜手索尼影業，打造蜘蛛人宇宙電影聯名新品PredatorShot掠奪者能量飲。圖/宏碁提供

科技與影業跨界新作！宏碁（2353）攜手索尼影業，打造蜘蛛人宇宙電影聯名新品PredatorShot掠奪者能量飲X 【猛毒2：血蜘蛛】特仕版，瓶身設計充滿電影刺激、衝突的力量。首波全家便利商店獨家販售。

宏碁打造生活風格品牌，該公司表示，以打game喝的飲料為訴求創造PredatorShot掠奪者能量飲，此次特地攜手索尼影業與蜘蛛人宇宙電影進行結盟，選擇電影【猛毒2：血蜘蛛】合作，主要是此部電影充滿刺激，預告片中伏筆「暴亂將至、至死方休」，讓人期待又熱血沸騰，宛若電競玩家追求的極致快感，十分符合產品精神，相信此次完美的跨界合作能創造加乘成果。

宏碁表示，同步推出上市優惠，原價49元，7/14-8/10期間加10元多一件，上網登錄發票還可參加Predator電競椅等抽獎活動，消費者還有機會抽中九月十六日將上映的【猛毒2：血蜘蛛】電影票或參加試映會。

電影 宏碁

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