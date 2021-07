奇景光電：贊助tinyML Vision Challenge競賽

奇景光電今(15)日宣布,贊助由tinyML 基金會主辦的tinyML Vision Challenge競賽,將tinyML電腦視覺技術推進到開發者社群。本競賽總計將頒發獎金6,000 美元和額外的獎品,以鼓勵參與者,並吸引更多不同的領域的機器學習專家來共襄盛舉,參與 ML(machine learning)機器智慧學習。

tinyML 基金會是一個非營利專業組織,專注於支持和培育快速成長的各種超低功耗機器學習技術,以應用於智慧邊緣裝置中。奇景光電和 tinyML 基金會有著共同的願景,期望tinyML 技術可以實現一個擁有數萬億個分散式智慧裝置的新世界,這些裝置可以在超低功耗和電池供電的條件下,利用電腦視覺或其他感知技術,看到或感知到物件,並給予準確地識別和分類。

為了加速新興的 tinyML 領域發展,開發者和產業間的開放知識交流非常重要。因此,這項 tinyML 視覺挑戰賽,藉由領先的工業機器學習或智慧感測平台領導者,包括奇景光電,提供的其低功耗邊緣裝置,支持來自世界各地參與的開發者,利用其於電腦視覺上的專業知識來構建和運行深度學習神經網路,操作在實際的工作環境中,來解決業界面臨的問題及挑戰。

奇景光電智慧感測事業部副總陳有棟表示,奇景藉由對 tinyML Vision Challenge競賽提供領導階層級贊助,確認了我們致力於吸引全球開發者,並使 tinyML 社群的影響範圍多樣化的承諾。同時,透過奇景作為競賽評審委員的參與,擴大贊助這場有價值且影響力的競賽,奇景持續展示對開發領先的超低功耗機器學習的奉獻。

奇景 WE-I Plus 開發板,是一款多功能 AIoT 開發板,配備奇景的超低功耗 HX6537-A WE-I Plus AI 處理器和多個智慧感測器,包括低功耗全時(always-on)單色鏡頭、麥克風和加速度計。奇景WE-I Plus 開發板是電腦視覺、電池供電的邊緣裝置完美解決方案。為應對使用機器視覺設計概念驗證的挑戰,奇景 WE-I Plus 開發板,是領先嵌入式系統的最佳選擇之一,供開發者部署最先進的 tinyML AI 解決方案,以應對工業工作環境中面臨問題。