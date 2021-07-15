台積電：美國不排除擴二期廠房 南京廠計畫如常

市場之前盛傳台積電（2330）南京廠擴產受阻，不過，台積電董事長劉德音今（15）日在法說會上說明台、美、中三地擴產情況時，除了坦言美國不排除有二期擴廠計畫外，南京廠擴產進度也如常，嗅不出受阻跡象。據了解，台積電內部仍在持續調度人力，派往南京廠。

劉德音指出，隨著近年來對於半導體基礎安全需求的提升，台積公司亦擴大全球生產據點，以維持競爭優勢，並在新的地緣政治環境中更好地為客戶提供服務；決策奠基於客戶需求、商業機會、營運效率和成本考量等因素。

劉德音認為，雖然設置海外晶圓廠之初，無法與在台灣的生產成本比較，但將與政府合作，盡量將成本差距最小化，以確保身處公平的競爭起點，公司亦與客戶緊密合作，以確保獲得適當的報酬。

劉德音認為，藉由採取相關措施，台積公司相信擴展全球生產據點將使我們能夠接觸全球人才、更好地滿足客戶需求、從投資中獲取適當的報酬、並為股東帶來長期的獲利成長。

他在說明全球產能配置情況時表示，在台灣，由於客戶需求強勁，台積電正在台南的科學園區建置5奈米和3奈米的產能，並計畫在北、中、南部科學園區進一步擴張。

劉德音不斷強調，台灣將持續是台積電的主要生產據點和研發中心，由於先進製程的初始量產階段必須鄰近研發單位進行緊密且大量相關合作，先進製程技術將持續在台灣生產。

在美國佈局方面，台積電現正在美國亞利桑那州建立先進的12吋晶圓廠以提升在美業務，劉德音表示，目前按照計畫，進度良好。

台積電首批於美國聘僱的員工已於4月下旬抵達台灣，進行5奈米技術的培訓。劉德音指出，美國亞利桑那晶圓廠已經動工，計畫在2022年下半年移入機台，第一期廠房預計於2024年第1季開始以5奈米製程生產每月2萬片的晶圓。

台積電這次前進競爭對手英特爾的大本營--美國布局，劉德音強調，屆時，台積電的5奈米家族依然將是美國最先進的商用量產技術。

劉德音表示，由於客戶歡迎該公司在美國建置產能，大力支持並給予業務承諾，因此不排除第二期廠房擴建的可能性，以滿足客戶的強烈需求。

在中國大陸南京廠方面，他指出，第一期廠房並於2020年第3季開始量產，目前已經達到月產2萬5,000片16奈米技術的產能，28奈米製程預計於2022年下半年開始量產，並在2023年年中達到每月4萬片的產能。

雖然之前市場傳出台積電南京廠擴產，受到美國政府阻擋設備進廠，但劉德音說明的時間仍與原訂計畫相同，看不出受阻的跡象。

劉德音認為，從長遠來看，台積電預期28奈米技術將成為嵌入式記憶體（embedded memory）應用的最佳技術選擇，對於28奈米技術的結構性需求亦將來自多種特殊製程技術。