台積電談美國亞利桑那廠 不排除第二期廠房擴建

台積電（2330）董事長劉德音今日在法說會就「全球製造的據點」分享進展，並回應分析師問題指出，美國新的執政當局發展而言，政策確實是更可預期，企業更能基於法規遵循，同時排除第二期廠房擴建進展順利，不排除再擴建以滿足客戶的強烈需求。

回應分析師提問，劉德音指出，就全球確實是地緣政治發展的考驗持續，這是每個公司的考驗，每個公司的管理層都要應對，從美國新的執政當局發展而言，政策確實是更可預期，更基於法規，也是因為基於法規，因此能讓每個企業更能而遵循應對。

劉德音提到，上述也呼應了台積電全球生產據點規畫，是支持客戶的需求進而調整，應對支持半導體基礎建設、供應鏈安全的發展，而供應鏈安全或許是更優先，這也讓我們支持客戶的需求進而調整，並呼應地緣政治的發展。

劉德音在「全球製造的據點」近況分享上提到，台灣持續是台積的總部與研發重心，包含3奈米與5奈米的擴充，在美國亞利桑那州12吋晶圓廠進度良好，先前首批在美國聘僱的同仁已於4月下旬抵達台灣，進行 5 奈米技術的培訓。

劉德音也說，台積電美國亞利桑那晶圓廠也已動工，計畫在 2022 年下半年移入機台。第一期廠房 2024 年第一季開始以 5 奈米製程生產每月 2 萬片的晶圓。屆時我們的 5 奈米家族依然將是美國最先進的商用量產技術。由於我們的客戶歡迎台積公司在美國建置產能，大力支持並給予業務承諾因此不排除第二期廠房擴建的可能性，以滿足客戶的強烈需求。

另外，劉德音也直言，「我也相信每個人都希望台海和平，這不僅涉及每個國家的利益，也是基於半導體供應鏈在台灣，沒人希望破壞發生，光是新冠疫情已經衝擊了全球經濟，我想更不會有國家希望破壞台海局勢，這亦是我樂觀的期許。」