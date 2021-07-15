工研院以國際獲獎技術 解決災區飲水問題
受極端氣候影響，暴雨天災經常驟然發生，臺灣7月進入颱風季，為提前做好防災救災準備，工研院發揮研發能量為公益團體解決救災需求，以2018年獲全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定的技術，打造「可攜式UVC LED流動水模組」，用UVC LED深紫外光代替傳統汞燈消毒殺菌，設計成可攜輕便形式方便志工帶往災區使用，小小一桶每天可提供400公升淨水，便於偏鄉郊區或電力不足的地區使用，可有效解決風災後最常遇到的水源汙染問題，讓災區能快速取得乾淨的飲用水，提前為颱風季做足準備。
秉持著「用科技做公益，讓臺灣更美麗」的理念，社會公益委員會成立十年來，將技術研發能量投入社會公益、弱勢關懷、急難救助等面向，已累計75項公益科技應用。工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，根據WHO統計，全球因飲用水受污染，每年造成逾50萬例腹瀉死亡，風災地震過後的汙泥水，也常為災區民眾帶來困擾。因此，此次致力於解決弱勢族群常態性用水安全問題，運用工研院研發專長，結合慈濟基金會志工們多年來的救災實戰經驗，充分了解第一線的使用需求及問題，讓公益科技能更貼近救災所需，便於偏鄉或電力不足的地區仍可快速供應民眾安全的用水。
工研院電子與光電系統研究所資深工程師盧建均指出，這項公益科技是源於經濟部技術處對科技專案支持，所開發出之可攜式UVC LED流動水模組，此技術曾於2018年獲得素有科技產業奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎肯定，並已與淨水相關產業廠商合作。研究團隊進一步思索，除了協助產業外，這項科技是否也能運用在救災公益上，因此在與慈濟基金會的合作下，打造出這個可背在肩上的藍色淨水桶，它的重量相當輕，充滿電後可提供一天約100人，每人4公升的用水，儲水量可達20公升，並可用太陽能充電，相當環保，同時以紫外光LED殺菌，大腸桿菌的殺菌率可達99.9%以上。
慈濟基金會執行長顏博文表示，過去慈濟就曾與工研院合作開發淨水設備，如2015年蘇迪勒颱風過境，強風豪雨造成烏來山區道路中斷，災區一度缺水斷電，就是運用工研院研發的Qwater緊急淨水設備，緊急進駐災區，每天提供15噸乾淨飲用水，供當地民眾取用。這次的「可攜式UVC LED流動水模組」機動性相當高，方便志工肩上一背就可挺進災區供水，有利於電力不足、地形崎嶇的災區救災使用。此項技術已提供慈濟基金會使用在國內場域試驗，未來將導入全球場域試驗營運模式，讓人人都能喝到潔淨的飲用水。
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