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商務需求帶動 全球PC第2季出貨年增12.8%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

研調機構Canalys 出示報告，全球PC市場在今年第2季維持增長態勢，主要受惠企業商用需求增加，帶動包含桌機及筆電（含工作站）出貨量年增12.8%、達8,232.7萬台。

全球PC市場在今年第2季維持增長態勢，包含桌機及筆電出貨量年增12.8%、達8,232.7萬台，其中，筆電和移動工作站出貨量達6,670萬台，年增15%，至於桌機和桌上型工作站出貨量達1,560萬台，年增6%。

Canalys 分析，目前市場需求仍高，雖然因新冠肺炎大流行催動消費者購買PC需求開始減弱，但強大的企業購機需求補上，惟零組件缺貨仍是PC產業痛點，但訂單短缺和累積的程度正在減少。

前五大PC品牌廠在今年第2季出貨量皆成長，復甦的商務需求是其中關鍵。聯想持續保持領先地位，出貨量年增14.7%，連續三個季度出貨量超過2,000萬台。

惠普（HP）居於第二名，但在前五大廠牌中出貨量增長最小，僅增長 2.8%，主要是受到惠普在歐洲、中東和非洲及日本地區出貨放緩。

戴爾藉著商用領域訂單的復甦，第2季出貨量年增16.5%。蘋果及宏碁（2353）出貨量分別為641.2萬台和602.7萬台，年增率分別達19.8%、20.9%。

Canalys 研究總監 Rushabh Doshi 表示，儘管消費者需求放緩，但隨著全球市場逐漸恢復正常，不斷成長的商業需求加強PC市場動能。

此外，Canalys 認為，PC品牌廠現在有兩大商機，也就是首次使用PC的用戶以及升級需求。隨著過去一年使用PC人數大幅增加，升級機會將提供長期的銷售動能。尤其包含蘋果ARM和macOS更新，微軟Windows11，Google ChromeOS，各大科技巨頭都將PC視為下一個戰場，將使品牌廠及相關供應鏈受益。

筆電 惠普 蘋果

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