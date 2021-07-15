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線上健身大熱門 亞太電信再推線上團練

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

亞太電信（3682）表示，日前攜手國內新創新星HI-Health您好健康推出《Move V我形我塑》AI科技健身教練，6月用戶數較5月翻倍成長，7月營運動能持續攀升，8月再推出全新「線上直播團練課程」，每月299元，共計30堂主題式運動課程，每日只要9.9元起。

亞太電信表示，自實施三級警戒後，多數人因應政府居家防疫政策，無法外出運動，活動量大幅減少，體重增加不少，即使實施微解封，部分運動場館有條件開放，仍有多數民眾採保留態度不敢踏進實體健身房。

有鑑於居家健身熱潮興起，亞太電信表示，繼4月推出《Move V我形我塑》AI科技健身教練服務，大受消費者歡迎，8月將正式推出全新「線上直播團練課程」，每月299元，共計30堂主題式運動課程，每日只要9.9元起。

亞太電信表示，「線上直播團練課程」不僅有專業教練全程陪練，透過手機即可獲得個人化即時指導，並支援多人連線，課後提供即時英雄榜可查看排名，透過「直播」和「連線」方式，增添線上運動課程的臨場感和互動感，讓你安心居家防疫不孤單。

正式上市前，亞太電信表示，回饋用戶，將於7月21日、23日、28日及30日晚上8點搶先推出最新線上直播團練4堂免費課程，供會員搶先體驗。

亞太電信表示，《Move V我形我塑》AI科技健身教練服務有別於傳統線上課程僅能透過螢幕模仿教練動作，該應用搭配AI動作辨識反饋系統，透過慣性測量單元技術，每0.3秒追蹤辨識運動軌跡，分析使用者動作並反饋；8月正式推出「線上直播團練課程」，於每日8點開播，與DR.GYM 運動醫療訓練中心合作，結合運動醫學專家醫師、物理治療師以及體適能指導員等整合式功能性訓練服務，提供專業醫療級健身運動課程。

亞太電信 健身

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