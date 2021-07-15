台積電捐贈BNT疫苗 劉德音透露關鍵原因

台積電（2330）董事長劉德音今日在法說會上回應分析師提問時提到，當前台灣優先順序是希望協助取得疫苗，就捐助合約結果來看，不再僅是政治的因素，否則台積捐助疫苗案不會進展順利，這是各方促成，他並透露台積電捐贈BNT疫苗的關鍵原因。

台積電管理層在今日法說會上至少提到五次地緣政治因素，同時捐助疫苗的泛政治因素也成為分析師關注焦點之一，並由劉德音回應相關提問。

劉德音說，「首先從當前新冠疫情在台灣的發展來看，雖然確診個案數量在減少，但是不可諱言在台灣取得疫苗是優先順序，因此樂見台積電和永齡與鴻海（2317）合作促成BNT疫苗捐贈給台灣官方合計一千萬劑一案，這因為，台積電的員工身屬台灣社區當中，這是重要因素。」

回應分析師提問，劉德音也說，如同分析師提及初期來看疫苗議題或涉及政治，但最後就合約結果來看，是來自各方的支持，就他看待已不再是政治的因素，否則捐助案不會成功。

台積電是在今年7月12日和鴻海暨永齡慈善社會福利事業基金會宣布各完成五百萬劑BNT（BioNTech）162b2疫苗採購並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用，台積電預計捐助斥資不超過等值約1.75億美元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等)。