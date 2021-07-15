快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

精英電腦結盟工研院 輸出呼吸器馳援印度

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
精英電腦結盟工研院 輸出呼吸器馳援印度。精英/提供
精英電腦結盟工研院 輸出呼吸器馳援印度。精英/提供

精英電腦（2331） 今（15）日表示，該公司之前透過工研院和野村顧問（NRI, India）轉介，與印度Sonalika公司簽定了四方合作發展備忘錄，針對呼吸器、醫療器材、電動巴士等領域開展跨國合作關係。此合作案已取得首批國際訂單，第一批呼吸器原型機已寄送至印度當地展開臨床實驗，並將協助Sonalika公司取得當地政府的醫療認證。

精英電腦表示，基於四方合作備忘錄的框架，在印度當地完成Clinical Trial之後，接下來將和生醫所共同協助印度夥伴進行當地組裝及測試作業，以達到台灣設計、當地製造的合作模式。

根據野村顧問的市場研究分析，印度全國呼吸器需求量約為65萬台，本合作模式可為印度政府、當地夥伴及台灣廠商創造三贏的局面；未來其它合作項目包括：電動巴士、智慧城市與智慧交通相關之整體解決方案亦將陸續展開，成為台灣國家隊走向國際的成功典範。

精英電腦 (ECS) 為全球知名主機板、LIVA迷你電腦、筆記型電腦、AiO電腦、行動裝置之製造商，近來積極跨足智慧城市及ITS系統解決方案，提供智慧車載、智慧交通、智慧能源、5G車聯網等系統，並積極發展智慧生技醫療。

精英電腦表示：「在疫情肆虐的當下，精英電腦有幸獲得工研院生醫所呼吸器平台的技術合作，透過雙方的努力與連結，配合國家新南向政策，成功進軍印度市場取得Sonalika公司首批合約。未來，精英電腦將持續發揮所長，將台灣優秀的科技產品帶向國際，同時也為台灣的國民外交盡一份心力。」

精英電腦結盟工研院 輸出呼吸器馳援印度。精英/提供
精英電腦結盟工研院 輸出呼吸器馳援印度。精英/提供

印度 智慧城市

延伸閱讀

22年前早產兒走過鬼門關 感恩醫院救命回贈呼吸器

復星醫藥24.5億買斷大陸國產新冠口服藥非洲、印度權益

3歲李小妹戴呼吸器推著氧氣鋼瓶 生命小鬥士苦等換肺

3歲女童先天基因異常 要正常呼吸只能等換肺

相關新聞

台積電捐贈BNT疫苗 劉德音透露關鍵原因

台積電（2330）董事長劉德音今日在法說會上回應分析師提問時提到，當前台灣優先順序是希望協助取得疫苗，就捐助合約結果來看...

台積電魏哲家：明年產能供應續吃緊 4奈米試產開始

台積電（2330）今（15）日召開法說會，諸多外資分析師關注半導體供需平衡與庫存修正將在何時發生，對此台積電總裁魏哲家回...

台積電：四大應用驅動第3季需求

台積電（2330）今（15）日舉行線上法說會說明第3季營運展望，財務長暨發言人黃仁昭表示，本季預期智慧型手機、高效能運算...

Zoom成立十週年 衷心感謝客戶支持

雲端視訊軟體大廠Zoom 今年已成立十週年。Zoom在創立時就希望能改善全球溝通的方式，透過可靠、創新的通訊服務連結所有...

台積電第2季每股純益5.18元 上半年逾一個股本達10.57元

台積電（2330）今日公布第2季財報，第2季營收創單季新高，達3,721 億 5 ,000萬元，季增2.7%、年增19....

威剛科技推出 專為奇亞幣打造的固態硬碟

面對持續火熱的奇亞幣市場，促使全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）今（15）日推出專為奇亞幣而生的超耐用PROSPEC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。