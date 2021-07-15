精英電腦結盟工研院 輸出呼吸器馳援印度

精英電腦（2331） 今（15）日表示，該公司之前透過工研院和野村顧問（NRI, India）轉介，與印度Sonalika公司簽定了四方合作發展備忘錄，針對呼吸器、醫療器材、電動巴士等領域開展跨國合作關係。此合作案已取得首批國際訂單，第一批呼吸器原型機已寄送至印度當地展開臨床實驗，並將協助Sonalika公司取得當地政府的醫療認證。

精英電腦表示，基於四方合作備忘錄的框架，在印度當地完成Clinical Trial之後，接下來將和生醫所共同協助印度夥伴進行當地組裝及測試作業，以達到台灣設計、當地製造的合作模式。

根據野村顧問的市場研究分析，印度全國呼吸器需求量約為65萬台，本合作模式可為印度政府、當地夥伴及台灣廠商創造三贏的局面；未來其它合作項目包括：電動巴士、智慧城市與智慧交通相關之整體解決方案亦將陸續展開，成為台灣國家隊走向國際的成功典範。

精英電腦 (ECS) 為全球知名主機板、LIVA迷你電腦、筆記型電腦、AiO電腦、行動裝置之製造商，近來積極跨足智慧城市及ITS系統解決方案，提供智慧車載、智慧交通、智慧能源、5G車聯網等系統，並積極發展智慧生技醫療。

精英電腦表示：「在疫情肆虐的當下，精英電腦有幸獲得工研院生醫所呼吸器平台的技術合作，透過雙方的努力與連結，配合國家新南向政策，成功進軍印度市場取得Sonalika公司首批合約。未來，精英電腦將持續發揮所長，將台灣優秀的科技產品帶向國際，同時也為台灣的國民外交盡一份心力。」