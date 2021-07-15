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十銓看好大容量市場 今再推二項新產品

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）看準大容量需求市場，今（15）日發表兩款大容量及高效能的儲存類產品，分別為：採用QLC Flash及PCIe Gen3x4介面，最大擁有8TB容量的TEAMGROUP MP34Q M.2 PCIe硬碟，及專為提供高畫質監控系統推出HIGH ENDURANCE記憶體卡，無論在桌上型電腦設備，還是住家、公司安全監視器應用上，十銓科技皆提供穩定的儲存產品。

十銓科技今日發表的TEAMGROUP MP34Q M.2 PCIe固態硬碟，採用QLC Flash及PCIe Gen3x4介面，支援NVMe1.3標準，並同時具備雙Cache技術，分別為SLC Caching和DRAM Cache Buffer技術，MP34Q M.2 PCIe固態硬碟提供最大至8TB的超大容量，每秒達3,400/3,000 MB/s的卓越讀寫速度，官方並提供的五年保固。

另外，專為監控裝置推出的HIGH ENDURANCE記憶體卡本身搭載V30標準規格，支援4K與FULL HD的高畫質錄放，具備多重防護及耐久的特性，不僅可同時抗高溫及低溫，並具備防震、防水、防靜電和防X光，且提供長期穩定高密集寫入的儲存表現。High Endurance監控專用記憶體卡提供最大至256GB的儲存容量，及擁有40,000小時的超強監控儲存讀寫續航力，一卡滿足使用監控裝置時的高階應用需求。

固態硬碟 記憶體模組

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