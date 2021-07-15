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宏碁：5G將拉近台灣城鄉距離

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

2021天下經濟論壇夏季場今（15）日線上舉行，5G應用愈來愈成熟，會為台灣哪些領域帶來新面貌？宏碁（2353）筆記型產品事業總處長林恭正指出，5G會在醫療與教育領域拉近台灣城鄉距離，透過遠端會診改善偏鄉地區醫療品質，同時藉由4G網路和5G技術結合，可增進教師線上授課品質。

林恭正表示，具有高速、低延遲、多連結特性的5G技術，已經帶來許多突破。我今天介紹兩個，分別是醫療和教育領域。

在醫療方面，台灣過去醫療網絡綿密，從醫療中心、地區醫院到診所各級建設都有。但疫情來臨後，我們才發現，整體醫療網絡還是不足，隨著技術不斷提升，這些不足似乎已經慢慢補上。

舉例來說，早期照X光可能要3天到1週以後才能看到報告，現在可能照完後，1個小時內就能看到。但是如果在偏鄉，雖然硬體設備陸續到位，網路頻寬仍嫌不足，無法即時傳輸，就會影響到偏鄉和都會的差距。

大家可能有所不知，台灣偏鄉和都會區民眾的平均壽命大概差7年。如果可以補足偏鄉不足的網路頻寬，讓偏鄉地區民眾的醫療需求，能透過即時遠端會診滿足，就會是很棒的解決方案。

X光片的檢查，如果因頻寬不足而解析度不夠高，醫生很容易在遠端會診時誤判。而4K或8K解析度的檔案，如果因頻寬不足而花費很長時間才能傳輸到都會區醫療中心，也可能延誤病患就醫時程。5G即可以拉近城鄉間的距離，協助醫師即時診斷，患者也能及時就醫。

林恭正指出，在教育領域，疫情發生後，全球有16億學生被迫在家上課，促使筆電等硬體設備需求增溫。但每個地方的Wi-Fi頻寬不同，該怎麼解決？

從國外案例，我們可以發現，透過4G網路，搭配5G技術的使用，就可以幫助學生和學校解決頻寬不足的問題。老師就算在家中教學，也不會出現訊號延遲的窘境。

5G技術的成熟，同樣也會拉抬對高階筆電的需求。在高效能與輕薄的兩大需求上，我們看到出現兩極現象，當筆電愈做愈輕薄時，消費者卻希望筆電能做的事不能變少，在這樣的前提下，當筆電結合雲端後，我們可以做更多以往一台電腦所不能做的事，讓筆電需求愈來愈集中。

我相信，手機的小螢幕在很多時候，無法應付現代社會眾多商業和個人行為的需求，筆電和手機彼此無法互相取代。

舉例而言，你一個人出門的時候，手機是你在外面的中心，但你回家後，雖然還是會用手機，但使用上的比例出現改變，多數人會趨向使用筆電，因為它的螢幕大，能做的事情也比較多。在這種情況下，筆電手機化、手機筆電化其實會互相拉抬彼此需求。我所看到的是，會有愈來愈多不同應用出現。

很多人會問，隨著歐美陸續解封，生活進入疫後新常態，大家對遠端的需求，是否會因疫情緩解而退潮，影響筆電需求？我們如果從經濟學來講，看到的會是需求曲線往上提升，而不是曲線的位移。在這過程中，其實已經創造另一波需求，而每一年也有不同產品的階段需求。

林恭正強調，我認為歐美疫情解封後，筆電需求仍會在，只是從一個族群，轉移到另一個族群。

筆電 5G 偏鄉

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