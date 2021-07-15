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鎖定南科需求 台南新市安居社宅統包工程招標

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

國家住都中心今（15）日表示，台南市社會住宅「新市安居」預計將提供約670戶社會住宅居住需求，統包工程即日起公告上網招標，公告招標至8月24日中午12時截止投標。

國家住都中心表示，「新市安居」社宅基地位於新市市區，鄰近中正路商圈，距南部科學工業園區不到1公里，周邊亦與新和、新市、社內三里聯合活動中心及公園相鄰，串連起上百坪開放空間與綠地，讓住民、長者與弱勢族群在生活閒暇之餘有放鬆身心靈場域。

國家住都中心表示，未來在南科園區、社宅興建雙引擎帶動下，期望促進產業聚落的發展，讓在地居民及返鄉青年能就地成家立業；同時社宅也將依高齡化趨勢需求，納入規劃設計，以實踐全齡友善的目標，歡迎有意願加入社宅國家隊行列的優良廠商，踴躍參與投標。

另外，國家住都中心於彰化縣推出的「學士安居」社宅，其統包工程也於今日決標，由「興亞營造工程股份有限公司、宏懋機電股份有限公司、開務聯合建築師事務所」統包團隊得標，預計於2024年完工，將為彰化縣地區提供275戶社會住宅。

社會住宅 高齡化

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