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微軟Inspire 2021 登場 宣布雲端布局與夥伴計畫

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

微軟全球合作夥伴年度大會 Microsoft Inspire 2021 於台灣時間7月14日至7月16日線上舉行，大會中發布多項技術應用與計畫，包含新微軟產業雲服務 Microsoft Cloud for Sustainability、Windows 365 打造全新的混合式個人雲端運算類別 Cloud PC、Microsoft Teams 上安全存取 Dynamics 365 資料，以及助力合作夥伴的五大計畫。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福表示，今年大會宣布多項技術應用與加速合作夥伴創新的計畫，未來雲端運算將無所不在，市場對雲端服務的需求提升也激勵我們擴展雲端技術，未來將持續壯大合作夥伴生態系，助台灣企業在混合辦公新時代下強化韌性、成就非凡。

新微軟產業雲服務 Microsoft Cloud for Sustainability，助企業走向零碳排目標：整合微軟雲端服務特定產業解決方案，其模組化及可規模化的設計，將為微軟夥伴創造更多商機。繼今年初宣布五項產業限定雲端服務，全新推出的 Microsoft Cloud for Sustainability，預計在今年下半年公開預覽，將助企業記錄與追蹤碳排放量，朝零碳排的永續目標邁進。

Windows 365 將跨裝置的 Windows 體驗帶上雲端：採取零信任（Zero Trust）策略的全新 Windows 365，打造全新的混合式個人雲端運算服務 Cloud PC，提供高彈性的混合辦公方式，連網後即可在任何裝置享受完整應用程式、資料和設定，兼具雲端優勢及裝置的性能，並可在不同裝置間登入後無縫接續上一階段的使用紀錄。Windows 365 預計於 2021 年 8 月 2 日推出，時值全球企業組織致力優化混合辦公模式，力促員工無論在辦公室、遠距工作或居家辦公皆可順利且安全地工作。

以及在 Microsoft Teams 安全存取 Dynamics 365 資料：Microsoft Teams 使用者即日起可透過Microsoft Teams 免費存取 Dynamics 365 資料，提高生產力、突破協作及商業流程孤島。

Microsoft 商業市集持續為合作夥伴創造獲利：隨著市場對軟體需求攀升，微軟合作夥伴尋求簡化部署過程，且愈趨仰賴 Microsoft 商業市集來管理軟體組合，微軟在大會中宣佈商業市集中發布的每個可交易應用程式，報價費用降低 3%，為合作夥伴創造更高利潤。

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