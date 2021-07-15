台積電：四大應用驅動第3季需求

台積電（2330）今（15）日舉行線上法說會說明第3季營運展望，財務長暨發言人黃仁昭表示，本季預期智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台對於我們領先業界的5奈米、7奈米製程的強勁需求，將支持公司的業績成長。

台積電根據對當前業務狀況的評估，第3季合併營收預計介於146億美元到149億美元之間；若以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，合併營收介於4,073.4至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11.7％。

台積電預估，第3季平均毛利率介於49.5%至51.5％，與首季的區間相當，本季營業利益率介於38.5%至40.5％之間，就中間值來看，和第2季的營業利益率39.1%差異不大。