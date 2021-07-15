微軟年度最佳合作夥伴 台達、自由系統獲殊榮

微軟全球合作夥伴年度大會 Microsoft Inspire 2021 於7月14日至7月16日線上舉行，持續串聯全球合作夥伴生態系，齊心打造更有影響力、更貼合時局的解決方案。

大會中發布多項技術應用與計畫，包含新微軟產業雲服務 Microsoft Cloud for Sustainability、Windows 365 打造全新的混合式個人雲端運算類別 Cloud PC、Microsoft Teams 上安全存取 Dynamics 365 資料，以及助力合作夥伴的五大計畫。

微軟同時宣布『微軟年度最佳合作夥伴大獎』得主由全球電源管理暨工業自動化解決方案領導廠商台達（1309）脫穎而出，入圍 Azure IoT 類別之評審團大獎；全方位資訊解決方案廠商自由系統獲選為年度最佳合作夥伴獎項的台灣代表。

台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬表示，微軟是台達的全球策略夥伴，台達則是微軟 Azure 金級合作夥伴，2020 年間雙方完成 5G 智慧工廠、EdgeMES 等 AIoT 專案；台達很榮幸以 DeltaGrid 能源管理等解決方案，獲得『微軟 2021 年度全球合作夥伴獎』。

該系統運用 Azure IoT、數字孿生、機器學習等技術，實現數據收集、傳輸與監控，遠端管理智慧電表、智慧路燈、太陽光電場等能源物聯網應用。未來，台達亦持續與微軟緊密合作夥伴計畫，共同規劃市場策略與技術交流，推出應用於不同產業的 AIoT 解決方案，開拓更多合作商機。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福表示，微軟合作夥伴一直是我們向全球與在地客戶提供技術與數位轉型的中心。今年大會宣布多項技術應用與加速合作夥伴創新的計畫，未來雲端運算將無所不在，市場對雲端服務的需求提升也激勵我們擴展雲端技術。

其中，新微軟產業雲服務協助企業走向零碳排目標，整合微軟雲端服務特定產業解決方案，其模組化及可規模化的設計，將為微軟夥伴創造更多商機。繼今年初宣布五項產業限定雲端服務，全新推出的 Microsoft Cloud for Sustainability，預計在今年下半年公開預覽，將助企業記錄與追蹤碳排放量，朝零碳排的永續目標邁進。