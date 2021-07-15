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系微與Logic Technology 慶祝合作15週年

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

系微（6231）擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供BMC系統管理軟體的領導品牌，今（15）日正式宣布與歐洲具領導地位的嵌入式開發解決方案、工具及軟體組件供應商Logic Technology公司共同慶祝建立長期合作夥伴關係15週年。

自2006年開始合作至今，Logic Technology代理系微韌體解決方案遍及整個歐洲國家，為工業電腦、精簡型電腦、電信等嵌入式市場中尋找新商機以取得更大的業務發展機會。

藉由系微提供的創新解決方案及優質技術服務支援與 Logic擁有的豐富業務和開發經驗、強大的客戶群以及在中歐市場的佔有率相互合作之下，讓兩家公司皆在歐洲、中東和非洲地區贏得許多訂單及成功的業務增長。

系微資深業務處長Ed Brohm表示，我們很榮幸在過去的15 年裡能擁有像 Logic Technology 如此優秀的區域業務合作夥伴。

Ed Brohm更進一步提及，系微憑藉著卓越的專業技術和頂尖的人才而享有盛譽，而Logic 團隊一直是我們公司不可或缺的業務延伸，兩家公司均經由合作成長茁壯，讓彼此的許多歐洲共同客戶受益。

Logic Technology執行長 Gilbert Gadet表示，作為系微家族的一員，我們很高興能共同慶祝如此重要的週年紀念日。

Gilbert Gadet先生更進一步提及，雙方的合作從一開始就十分契合，而我們過去長達15年來攜手合作所得到的成就，將會是我們繼續創建未來的堅強基石以及也期待共同締造更多下一個里程碑。

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