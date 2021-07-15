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台股收盤再創歷史新高 上漲188點站上萬八關卡

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台積電第2季每股純益5.18元 上半年逾一個股本達10.57元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

台積電（2330）今日公布第2季財報，第2季營收創單季新高，達3,721 億 5 ,000萬元，季增2.7%、年增19.8%，後純益約 1,343 億 6,000萬元，每股純益 5.18 元(折合美國存託憑證每單位為 0.93 美元)，季減3.8%。

累計上半年稅後純益達2,740.99億元，每股純益逾一個股本，達10.57元。

台積電第2季毛利率為 50.0%，營業利益率為 39.1%，稅後純益率則為 36.1%。均符合財測目標。

台積電表示，第2季5奈米製程出貨占第2季晶圓銷售金額的 18%;7 奈米製程出貨佔 全季晶圓銷售金額的 31%。總體而言，先進製程(包含 7 奈米及更先進製程)的營 收達到全季晶圓銷售金額的 49%。

台積電今日股價一開盤多在平盤價613元上下游走，10時30分後翻黑，最後一盤急拉，終場以614元、小漲1元作收。

台積電 晶圓

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